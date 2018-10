L'affaire Khashoggi, plus qu'un scandale

"Pourquoi est-ce Khashoggi, qui s'était rendu au consulat pour chercher un document en vue de son mariage prochain, a-t-il été interrogé ? Probablement torturé ?", demande la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Avant de répondre à la question : "Parce qu'il a critiqué la politique saoudienne et l'héritier autocratique du trône. Parce qu'il a tendu un miroir à l'absolutisme." Désormais l'Etat saoudien se cherche une voie de sortie, un bouc émissaire, écrit le quotidien de Francfort. Et cela ne semble pas émouvoir beaucoup de monde, puisque "l'Arabie saoudite est un pays clé sur le plan économique, géopolitique et stratégique dans le Golfe et dans le monde arabe. C'est grâce à ces perspectives commerciales lucratives que l'indignation morale ne va souvent pas très loin", constate la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ces derniers jours, des enquêteurs turcs et saoudiens ont effectué des recherches au consultat d'Arabie Saoudite à Istanbul.

La crédibilité de l'Europe et des Etats-Unis mise à l'épreuve

Pour la Freie Presse, il ne faut pas se laisser servir la soupe, l'affaire Khashoggi représentant bien plus qu'un scandale : c'est la prémonition d'un mal encore plus grand, selon le journal. "Et quelle crédibilité auront les Etats-Unis ou l'Europe s'ils décidaient à l'avenir de faire campagne pour la démocratie ou les droits de l'homme?", se demande aussi le quotidien de Chemnitz dans l'Est du pays.

De son côté, la Stuttgarter Zeitung estime que la chancellerie allemande saura bientôt si le consul général d'Arabie Saoudite à Istanbul a été "complice d'un meurtre d'Etat." Ce qui s'ajouterait à une longue liste d'"erreurs despotiques" commises par le régime. "Nous verrons alors si on aura assez de courage à Berlin pour montrer la porte aux diplomates saoudiens et aux acheteurs d'armes", conclut le quotidien de Stuttgart.

Le drapeau du Canada avec une feuille de chanvre à la place de la traditionnelle feuille d'érable.

La légalisation du cannabis au Canada, une décision historique

Les journaux allemands reviennent également sur la légalisation du cannabis au Canada. Il s'agit du premier pays du G7 à prendre une telle décision. "Depuis des décennies, les experts en drogues montrent que l'interdiction et la criminalisation du cannabis ne font pas sens, et sont contre-productives", écrit la tageszeitung. Maintenant, au Canada et à l'Uruguay (premier pays à avoir légalisé le cannabis) ainsi qu'aux neuf Etats américains qui bénéficient d'une législation souple "d'évaluer leurs expériences, de faire des ajustements et de partager leurs résultats au reste du monde", écrit le quotidien de Berlin. "Ils pourront ainsi prouver que les peurs avec lesquelles les conservateurs prohibitionnistes jouent, sont complètement absurdes."