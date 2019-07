La syphilis de retour en Europe

On la croyait quasi disparue, voilà qu'elle revient en Europe : les cas confirmés de syphilis étaient en hausse en 2018. Il y a même eu davantage de nouveaux cas enregistrés que de nouvelles infections au VIH.

L'Allemagne fait partie des cinq pays dans lesquels le nombre de malades a plus que doublé depuis 2010.

Les personnes les plus à risque sont les jeunes hommes âgés de 25 à 34 ans.





La syphllis est une infection sexuellement transmissible, causée par des bactéries. Quand elle est détectée tôt, on peut bien la soigner à l'aide d'antibiotiques, en revanche elle peut causer des dégâts plus graves si elle n'est pas traitée.



Symptômes en trois phases



Les symptômes commencent par une grosseur qui peut se former à la bouche, sur les parties génitales ou l'anus.

Syphilis Bakterium Treponema pallidum, illustration par ordinateur

Au bout de deux mois environ, le malade peut avoir de la fièvre, des maux de têtes, des courbartures. Ces symptomes se résorbent souvent tout seuls.

Dans la phase trois de la maladie, des abcès peuvent se développer sur l'ensemble du corps. Le malade risque alors de voir son système nerveux infecté et peut même perdre le sens de l'ouïe ou la vue.

Seuls les préservatifs (masculins ou féminins) peuvent aider à éviter la contamination. Ils doivent être utilisés à chaque rapport sexuel (y compris anal ou oral comme la fellation).