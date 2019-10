La RDA aurait 70 ans, chronique d'une expérience ratée

En allemand, elle s'appelle "DDR". Les francophones, eux, la connaissent mieux sous le sigle "RDA"…"Elle", c'est la "République démocratique allemande", c'est-à-dire l'ancienne Allemagne de l'Est.

Fondé le 7 octobre 1949, il y a 70 ans, quatre ans après la fin de la Seconde guerre mondiale, cet ancien Etat est-allemand a vécu sous l'influence soviétique durant cinquante ans, coupé de sa voisine de l'Ouest, la RFA, créée, elle, quelques mois plus tôt sous la coupe des Alliés occidentaux.

Deux Allemagne antagonistes

La partition de l'Allemagne est la suite de la défaite du régime nazi en 1945.

A l'Ouest, la RFA. A l'Est, la RDA. Et Berlin, comme une île coupée en deux entités séparées par le Mur.

A l'ouest, les Alliés occidentaux se mettent d'accord en 1949 pour fonder la République fédérale d'Allemagne, ou RFA, une démocratie parlementaire.

Quatre mois plus tard, Joseph Staline, le dictateur soviétique, répond en renforçant sa mainmise sur l'Est de l'Europe. La République démocratique allemande, la RDA est créée et prétend être une expérience de "socialisme réel" qui fonctionne sur le mode de l'économie planifiée.

Mais la RDA n'est pas un état de droit. Pendant 50 ans, c'est-à-dire jusqu'à la réunification allemande de 1990, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de mouvement des citoyens ne sont pas garanties.

Au sein du bloc de l'Est, la RDA a cela de particulier qu'elle jouxte la RFA, le début du "monde libre", occidental. Ses frontières sont donc particulièrement bien gardées. Et Berlin-ouest, la capitale de la RFA, est un îlot occidental en plein cœur de la RDA communiste.

Le Mur de Berlin est construit en 1961 pour empêcher les Allemands de l'Est de gagner la moitié ouest de la ville, sous protection occidentale

En 1961, les autorités est-allemandes construisent un mur autour de Berlin-ouest, pour endiguer la fuite de leurs ressortissants vers ce territoire qui faisait partie du bloc occidental ennemi.

Ce n'est que dans les années 1970 que les deux Etats allemands vont progressivement se rapprocher sur le plan diplomatique. En 1973, la RFA et la RDA sont toutes deux membres à part entière des Nations unies.

Le musèlement politique, la défiance généralisée due à la surveillance continue par la Stasi (abréviation du terme "Staatssicherheit", la police politique de l'Est) et la mauvaise santé économique de la RDA poussent des dizaines puis des centaines de milliers d'Allemands de l'Est dans les rues en 1989.

Manifestation hebdomadaire du lundi, le 2 octobre 1989, à Leipzig

Le 7 octobre de cette année-là, le régime Honecker célèbre pour la dernière fois l'anniversaire de la création d'un Etat qui disparaîtra un an plus tard, dans la foulée de la chute du Mur de Berlin et de l'effondrement de l'Union soviétique.

La RDA disparaît, annexée pour ainsi dire, à la RFA. Les conditions de la réunification allemande en 1990 et l'abandon de tout ce qui constituait les structures sociales et les repères culturels de l'Allemagne de l'Est expliquent en partie qu'aujourd'hui encore, des différences persistent entre les habitants des deux anciens blocs de l'Allemagne. Frank Bösch, directeur de l'Institut d'histoire contemporaine de Leipzig :

"Les Allemands de l'Est n'ont pas les mêmes goûts dans de nombreux domaines, pour ce qui est des médias, par exemple, ou de la musique. Ils voyagent autrement, aussi. Et puis, sur le plan politique, bien sûr, ils n'ont pas les mêmes comportements."

Encore en 2019, à l'ouest, les salaires sont plus élevés. Il y a encore peu de dirigeants d'entreprises originaires de l'Est. La réussite d'Angela Merkel, la chancelière actuelle qui a grandi en RDA, fait figure d'exception.

Ecouter aussi → En Allemagne, à l’Est on travaille plus ... pour gagner moins

L'historien Frank Bösch prédit que cela ne s'atténuera qu'avec la disparition des derniers témoins directs de la RDA. Au plus tard vers 2070.