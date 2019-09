La mort de Jacques Chirac vue d'Allemagne

"Il aimait manger de la tête de veau et buvait de la bière avec Helmut Kohl - Jacques Chirac était un conservateur avec les pieds sur terre."

Jacques Chirac, dernier dirigeant français à avoir eu la carrure de sa fonction ?

Voilà comment Die Welt résume le personnage. Pour le quotidien conservateur, Jacques Chirac était le dernier président français à avoir la carrure d'un chef d'Etat.

Sa carrière avait commencé sous de Gaulle et après lui, aucun président n'a pu mettre ses pas dans les empreintes surdimensionnées laissées par le général à ses successeurs.

Les Français gardent de Jacques Chirac l'image d'un "père de la Nation", confirme la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Nombre d'entre eux portent un regard nostalgique sur l'ère Chirac entre 1995 et 2007, lorsque le pays échappait encore aux réformes économiques. Il faut dire qu'il avait surtout tendance à céder aux protestations et à retirer les réformes sociales dès que la pression de la rue devenait trop forte.

Chirac a toujours voulu davantage être aimé que craint des Français, il les a donc plutôt suivis que dirigés. Les Français ne lui ont jamais tenu rigueur de ce besoin de sympathie.

Au pouvoir pendant douze ans en France, Jacques Chirac a vu passer trois chanceliers allemands et deux présidents américains

Le Tagesspiegel évoque entre autres le second tour de la présidentielle en 2002, lorsque même les partisans de gauche accordèrent leur vote à Jacques Chirac pour éviter de voir Jean-Marie Le Pen devenir président.

Et puis ce camouflet, en 2005. Jacques Chirac avait soutenu la constitution européenne, mais ses compatriotes votèrent majoritairement "non" au référendum. Le résultat fut aussi un vote de défiance envers Chirac qui était alors depuis dix ans au pouvoir.

Beaucoup de Français, explique le Tagesspiegel, étaient tout simplement fatigués de leur président.

Dans son portrait, la Süddeutsche Zeitung s'arrête sur la personnalité ambiguë de l'ex-président français, un "charmeur" qui baisait la main d'Angela Merkel à chaque rencontre. Et conclut par une citation du successeur de Jacques Chirac à l'Élysée, Nicolas Sarkozy, selon lequel "la plupart des gens croient que Chirac est bête et gentil. En réalité, il est très intelligent et très méchant".

Greta Thunberg devrait-elle recevoir le Prix Nobel de la Paix ?

L'adolescente a réussi à mobiliser des gens du monde entier

Les journaux de ce jeudi 26 septembre commentent par ailleurs l'attribution du Prix Nobel alternatifà Stockholm. Greta Thunberg fait partie des lauréates de l'édition 2019.

À son propos, la Heilbronner Stimme salue la décision de la Right Livelihood Foundation de décerner son prix nobel alternatif à la jeune militante écologiste. En un an, la lycéenne suédoise a réussi à rasssembler un mouvement mondial autour d'elle et ce, en soulignant tout simplement les conclusions scientifiques sur la crise climatique.

Greta Thunberg est devenue la voix d'une génération, celle qui va subir les effets du changement climatique.

Greta Thunberg est un miroir pour beaucoup de gens - de leurs espoirs mais aussi de leurs peurs, remarque la Nordsee-Zeitung. C'est ce qui explique l'engouement de ses partisans et l'acharnement de ses opposants.

Mais personne ne peut sauver le monde à lui tout seul, prévient le journal. Il faut donc espérer que le poids ne devienne pas trop lourd à porter pour l'adolescente. Greta Thunberg mérite le Prix Nobel de la Paix, mais on n'est pas sûr de le lui souhaiter, conclut le quotidien.