La guerre en Ukraine dure depuis 1,000 jours, depuis le début de l'invasion de l'armée russe, lancée le 24 février 2022

Après des avancées rapides des troupes russes au début du conflit, la résistance ukrainienne a réussi à repousser l'offensive dans certaines zones au nord et au sud, jusqu'à réussir une incursion sur le sol russe dans la région de Koursk. Dans le même temps, de grandes parties de l'est de l'Ukraine sont sous contrôle russe et la Crimée est annexée depuis 2014.

Ce que Moscou présentait à sa population comme une opération spéciale s'est donc transformée en une guerre d'usure.

Le Parlement ukrainien a approuvé le budget 2025 dont environ 50 milliards d'euros, soit 60% des dépenses, seront consacrés à la défense et la sécurité nationale Image : Diego Herrera Carcedo/picture alliance

Des millions de déplacés

Avec plus de dix millions de personnes en fuite, la guerre en Ukraine a déclenché l'un des plus grandes crises de déplacement de population au monde, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

A ce jour, 6,7 millions d'Ukrainiens sont réfugiés dans d'autres pays européens, quatre millions sont déplacées à l'intérieur du pays et ces mouvements se poursuivent. Rien que depuis le mois d'août, 170.000 personnes ont quitté leur foyer dans l'est du pays.

"D'innombrables enfants continuent leurs cours en ligne et manquant d'interactions sociales et d'expériences en classe", explique Kelly T. Clements, Haut-Commissaire adjoint du HCR à Genève.

La situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Selon les chiffres de l'Onu, environ 40% de la population en Ukraine dépend aujourd'hui de l'aide humanitaire.

L'armée ukrainienne a frappé ce mardi (19.11) la région frontalière russe de Briansk avec des missiles américains de longue portée ATACMS Image : Madiyevskyy Vyacheslav/Ukrinform/picture alliance

L'économie de guerre russe fait preuve de résilience

Au début de la guerre, l'Union européenne et les alliés occidentaux, en première ligne les Etats-Unis, ont tenté de faire plier la Russie sur le plan économique en imposant de lourdes sanctions.

Mais le Kremlin ne rompt pas. Après une baisse temporaire en 2022, le Produit intérieur brut de la Russie s'est rapidement redressé. Moscou est passé à une économie de guerre, dont le budget de la défense, les commandes militaires et les importantes primes versées aux soldats sont devenues le principal moteur.

D'un autre côté, la Russie bénéficie du soutien de Pékin mais aussi de l'Inde qui achètent ses hydrocarbures, compensant ainsi les sanctions contre Moscou qui bloquent le marché européen au gaz naturel, au charbon et au pétrole en provenance de Russie.

L'Ukraine pourrait devoir attendre l'après-Poutine pour rétablir son intégrité, a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky, admettant ainsi que son pays devra "peut-être" accepter un temps la perte de territoires occupés Image : Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix/ZUMA Press Wire/picture alliance

Des milliards pour l'armée ukrainienne

Enfin, au-delà des sanctions, l'Union européenne et l'Otan soutiennent l'Ukraine à travers des aides financières et humanitaires. Entre le début de la guerre et la fin du mois d'août dernier, les Etats-Unis ont fourni une aide de près de 85 milliards d'euros, selon les évaluations de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale (IfW Kiel). Celle de l'UE et de ses Etats membres s'est élevée à un peu plus de 100 milliards d'euros au cours de cette période. En outre, le Royaume-Uni et le Canada sont d'importants pays donateurs.

Ce soutien n'est pas inébranlable. Réélu président et de retour dans le bureau ovale fin janvier, Donald Trump avait annoncé, pendant sa campagne électorale, qu'il réduirait drastiquement l'aide à l'Ukraine. S'il réalise sa promesse, seule une augmentation de l'enveloppe des autres pays donateurs pourra permettre à l'Ukraine de maintenir sa résistance.