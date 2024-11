Climat, guerres : deux sommets internationaux interconnectés

C'est un sommet qui regroupe les 19 pays les plus riches de la planète, ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine : celui du G20. Il s'est ouvert pour 48h, ce lundi 18 novembre à Rio de Janeiro, au Brésil. Au même moment s'ouvre aussi la seconde et dernière semaine de la Cop29, la conférence mondiale sur le climat, dont les discussions semblent piétiner. Ce sont donc deux sommets interconnectés qui ont lieu et où il est question des dossiers internationaux du moment.

De quoi sera-t-il question au Brésil ?

Il y a d'abord la question des conflits : à Gaza et au Liban bien évidemment. En Ukraine et au Soudan aussi. Mais l'adoption de positions communes sera compliquée, les membres du G20 ayant des avis très divergents sur l'attitude à adopter ou étant parfois même impliqués directement.

Il n'empêche que les discussions sont essentielles et arrivent à un moment critique : les Etats-Unis viennent de donner l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser des missiles à longue portée pour frapper le territoire russe. Donald Trump s'apprête à revenir à la Maison blanche aussi. Tout cela pourrait changer le cours des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient

Pourquoi ce G20 est lié à la Cop29 ?

La conférence climat, la Cop29, est en cours en Azerbaïdjan depuis une semaine déjà. Mais, alors que les discussions n'ont rien donné de très concret encore, "il est temps d'arrêter le théâtre", s'est fâché le chef de l'Onu Climat ce lundi (18.11). La pression est donc très forte sur les chefs d'Etat et de gouvernement des pays les plus riches réunis au G20, qui sont aussi les pays les plus pollueurs de la planète.

Sous l'impulsion notamment du président brésilien, les ministres des Finances du G20 s'étaient engagés à "coopérer" sur le sujet de la taxation des plus riches à Rio en juillet et à Washington en octobre Image : Mateus Bonomi/Anadolu/picture alliance

Le secrétaire général des Nations unies leur a rappelé en arrivant sur place. "Les menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont interconnectées et internationales", a insisté Antonio Guterres. "Je suis venu à Rio avec un message simple : les dirigeants du G20 doivent montrer la voie. Les pays du G20 ont un poids économique énorme. Ils exercent une influence diplomatique considérable et doivent s'en servir pour s'attaquer aux grands problèmes mondiaux."

Ces pays les plus riches sont notamment appelés à donner de l'argent. Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, qui accueille le sommet du G20 à Rio, tentera justement de faire avancer les projets visant à taxer les milliardaires les plus riches du monde. Un projet qui pourrait avoir des effets bénéfiques pour beaucoup de pays, notamment en Afrique.

Pourquoi est-ce une première pour l'Afrique ?

L'Union africaine est membre à part entière des discussions pour la première fois, après avoir été admise comme membre à part entière. Une avancée importante, souligne Tomas Marques, chercheur à l'Institut de recherche Giga, en Allemagne. "Historiquement, les pays africains ont été sous-représentés dans ces réunions, malgré l'importance du continent", rappelle-t-il. "L'Union africaine a été invitée à faire partie du G20 afin de représenter les pays africains de manière plus équilibrée." Un poids qui pourrait s'accroitre encore dans les années à venir. L'année prochaine, l'Afrique du Sud assumera la présidence tournante du G20.