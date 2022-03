Avant son discours, les parlementaires républicains et démocrates se sont mis debout, ensemble, pour manifester leur soutien à l'ambassadrice d'Ukraine, invitée d'honneur.

Ensuite, le président américain, âgé de 79 ans, a démarré son discours long de près d'une heure par une sévère critique contre le "dictateur" Vladimir Poutine. "Le président russe Vladimir Poutine est un "dictateur", plus isolé que jamais", a-t-il déclaré, sans ambages."

L'ambassadrice d'Ukraine aux Etats-Unis, Victoria Spartz (en bleue, à droite), applaudissant Joe Biden

Il (Vladimir Poutine) a cru qu'il pourrait entrer en Ukraine et que le monde continuerait de tourner.

Au lieu de ça, il a rencontré un mur qu'il n'avait jamais envisagé. Il a rencontré le peuple ukrainien". Du président Zelensky à tous les Ukrainiens, leur bravoure, leur courage, leur détermination inspire le monde", a poursuivi Joe Biden qui a rendu un vibrant hommage à la résistance du peuple ukrainien, et s'est félicité de l'union de l'Occident face à l'agression et à l'autocratie.

Au cours de son adresse à la nation, Joe Biden a également annoncé la fermeture de l'espace aérien américain aux avions russes.

Menaces

Le président américain a également dans son discours menacé les oligarques russes de saisir leurs "yachts, appartements de luxe, et jets privés", issus de gains selon lui malhonnêtes.



"La guerre de Vladimir Poutine était préméditée et n'a pas été provoquée. Il a rejeté les efforts diplomatiques. Il pensait que l'Occident et l'Otan ne répondraient pas. Il pensait qu'il pourrait nous diviser, ici, chez nous, il avait tort. Nous étions prêts", a-t-il ajouté.





Écouter l'audio 07:52 "Vladimir Poutine a commis une grossière erreur" (Marissa Scott-Torres)

Le locataire de la Maison Blanche a déclaré que "dans la bataille entre la démocratie et l'autocratie, les démocraties sont au rendez-vous, et le monde choisit clairement le côté de la paix et de la sécurité. Si les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils causent encore plus de chaos", a prévenu le chef de l’exécutif américain en s’adressant directement à Vladimir Poutine.

Enfin, selon Joe Biden, "Poutine encercle peut-être Kiev avec des tanks, mais il ne parviendra jamais à prendre les cœurs et les âmes du peuple ukrainien", a-t-il ajouté, "il n'éteindra jamais leur amour de la liberté." Quand l'histoire de cette période sera écrite, la guerre de Poutine sur l'Ukraine aura laissé la Russie plus faible et le reste du monde plus fort".

Marissa Scott-Torres, la porte-parole du département d'Etat américain pour l’Afrique décrypte, au micro d'Eric Topona, les grandes lignes du discours sur l'état de l'Union prononcé hier par Joe Biden