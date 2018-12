La guerre de succession au sein de la CDU

Ils sont trois candidats à se disputer la succession d'Angela Merkel à la présidence du parti chrétien-démocrate, la CDU, depuis que la chancelière a indiqué qu'elle ne briguerait pas de nouveau mandat. Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn et Friedrich Merz.

Deux hommes et une femme aux profils différents qui tentent de redynamiser le parti pour contrer la montée de l'AfD à l'extrême-droite de l'échiquier politique.

Les militants réunis à Hambourg choisiront demain (7 décembre) le nom de leur nouveau leader.

Présentation des trois candidats qui espèrent présider la CDU et devenir un jour chancelier d'Allemagne.

Annegret Kramp-Karrenbauer, dite "AKK"

"AKK", la dauphine

Commençons par LA candidate, femme au nom compliqué: Annegret Kramp-Karrenbauer, souvent appelée par ses initiales "AKK". Secrétaire-générale actuelle de la CDU, âgée de 56 ans, elle mise sur son expérience en tant que ministre et cheffe de région pendant près de vingt ans et son statut de "dauphine" d'Angela Merkel.

Contrairement à ses deux concurrents, elle a déjà remporté des élections, ce qui lui confère une légitimité populaire.

Citation: "Nous devons nous débarrasser de ce qui nous ralentit. Pour beaucoup d'entrepreneurs de ce pays, c'est le manque de personnel qualifié, la bureaucratie trop importante et les coûts trop élevés."

Jens Spahn fin novembre à Düsseldorf

Jens Spahn, trop... décomplexé?

A 38 ans, Jens Spahn est ministre de la Santé. Ambitieux, il est jeune et incarne une droite "décomplexée", anti-Merkel. Il prône un virage à droite, sur les questions de migration notamment.

D'ailleurs Jens Spahn n'hésite pas à s'afficher avec le jeune chancelier autrichien d'extrême-droite, Sebastian Kurz.

Citation: "Combiner la modernité cosmopolite tout en gardant nos valeurs de patrie et en préservant la notion de famille, voilà ce que je souhaite développer et assurer à ma génération pour les dix ou vingt ans à venir."

Mais Jens Spahn est loin de faire l'unanimité et du point de vue de certains militants plus conservateurs, son homosexualité affichée est un problème.

Friedrich Merz avec son soutien Wolfgang Schäuble, en 2004

Friedrich Merz, le millionnaire

Le troisième candidat est Friedrich Merz, un conservateur sexagénaire de la vieille école. Proche des milieux financiers, il a de l'entregent.

Après avoir été écarté par Angela Merkel de la vie politique il y a plusieurs années, Friedrich Merz est prêt à prendre sa revanche contre la chancelière qu'il considère "trop à gauche".

Entre-temps, cet avocat a fait des affaires dans le privé. Il préside le conseil de surveillance de la filiale allemande d'un gestionnaire d'actifs controversé : BlackRock.

Millionnaire, il se déclare membre de la "classe moyenne supérieure".

Parmi ses soutiens de poids: l'ancien ministre des Finances et président du Bundestag, Wolfgang Schäuble.

Sa priorité est de couper l'herbe sous le pied de l'AfD, quitte à susciter la polémique :

Citation: "Il faut nous préparer à remettre en cause le droit constitutionnel à l'asile si nous voulons vraiment une politique européenne sur l'immigration et les réfugiés."

Pas de grandes dissensions

Les trois candidats ont écumé les grandes régions du pays pour convaincre la base avant leur congrès.

Au cœur de leurs débats, plus que l'immigration, des thèmes de politique sociale et intérieure ou encore le rôle de l'armée et celui de l'Allemagne en Europe ont été mis en exergue. Ainsi que la signification du "C" de "CDU", c'est-à-dire le christianisme, et la place qu'il doit occuper dans la politique du parti.

Sur le fond, les positions des trois candidats ne divergent pas beaucoup de celles de la chancelière, mais le choix de l'un ou l'autre donnera des inflexions différentes à la politique de la CDU, qui se prépare déjà aux élections européennes de mai 2019.

Zizanie au sein de la CDU

Les ralliements affichés par les cadres de la CDU aux divers candidats sèment la zizanie au sein du parti. La CDU cherche sa nouvelle ligne politique entre le centre-gauche d'Angela Merkel et la droite plus conservatrice dont veulent se rapprocher Friedrich Merz et Jens Spahn.