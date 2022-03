La FIFA exclut la Russie de la Coupe du monde 2022

Dans un premier temps, la FIFA avait suggéré que la Russie évolue lors de ses prochaines rencontres sous bannière et sur terrain neutres, tout en bannissant son hymne et son drapeau lors de ces rencontres.

Une décision qui avait provoqué la colère de la Pologne, qui a répété qu'elle ne voulait pas affronter la Russie le 24 mars prochain en barrages de la Coupe du monde, que ce soit à Moscou (comme prévu au départ) ou bien sur terrain neutre. Même son de cloche du côté de la République Tchèque et de la Suède, adversaires potentiels de la Russie dans ces barrages : impossible d'affronter la Russie, pays qui vient tout juste d'envahir l'Ukraine.

L'UEFA exclut la Russie de toutes ses compétitions

Face à la pression constante, venue également de fédérations comme la France ou encore l'Angleterre, la FIFA a finalement décidé d'exclure la Russie de la course au Mondial 2022.

"Le football est ici totalement uni et en plein soutien envers toutes les personnes touchées en Ukraine. Les présidents Infantino et Ceferin espèrent que la situation en Ukraine s'améliorera significativement et rapidement afin que le football puisse à nouveau être vecteur d'unité et de paix entre les peuples", a déclaré l'instance dirigeante du football mondial dans un communiqué commun avec l'UEFA.

Car dans le même temps, l'organe qui gère le football européen a décidé d'exclure toute équipe russe des compétitions européennes, et ce jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, le Spartak Moscou, dernier club russe encore en course, a été exclu de la Ligue Europa. Une situation qui profite au RB Leipzig, qui se retrouve d'ores et déjà qualifié pour les quarts de finale.

Cette décision concerne également la sélection féminine, qui était qualifiée pour l'Euro de football féminin, qui doit se jouer en Angleterre en juillet prochain.

La Russie dénonce un "effet discriminatoire"

Face à cette série d'exclusions, la fédération russe de football se dit être "en désaccord total avec ces décisions de la FIFA et de l'UEFA", des décisions qu'elle juge avoir "un effet discriminatoire évident sur un grand nombre de sportifs, d'entraîneurs, d'employés de clubs ou de la sélection nationale et, plus important, sur des millions de supporters russes et étrangers". La Fédération russe a également affirmé qu'elle se "réserve le droit de contester ces décisions de la FIFA et de l'UEFA en accord avec le droit du sport international".