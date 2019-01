La CAN 2023 aura bel et bien lieu en Côte d'Ivoire

Ahmad, le président de la Confédération Africaine de Football, a rencontré Alassane Ouattara, le chef de l'Etat ivoirien. Au terme de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de dirigeants de la FIF (la Fédération Ivoirienne de Football), la Côte d'Ivoire a accepté de patienter deux ans de plus et d'organiser la CAN en 2023. Un glissement qui arrange grandement Ahmad : "Pour 2021, la CAN sera au Cameroun", a-t-il déclaré à l'issue de sa réunion avec le président Alassane Ouattara. "80% des travaux ont été réalisés. Et puis peut être vous savez nous sommes des Africains, il y a le principe d'aînesse aussi : la Côte d'Ivoire en 2023, et en 2025 la Guinée."

Une finale Japon-Qatar

Hier on jouait les demi-finales de la Coupe d'Asie. Les Emirats Arabes Unis, pays-hôte de la compétition, ont subi une lourde défaite face au Qatar : 4-0. En finale, les coéquipiers d'Almoez Ali (le meilleur buteur de la compétition avec huit buts) affronteront le Japon, quadruple vainqueur de l'épreuve, qui s'est défait de l'Iran (3-0). Japon-Qatar, une finale qui aura lieu vendredi à partir de 14h en temps universel.

Face à un public hostile, le Qatar a su tirer son épingle du jeu.

City s'incline à Newcastle, United revient de loin

L'enseignement de cette première partie de la 24ème journée de Premier League, c'est que Liverpool a un boulevard devant lui. En effet, Manchester City s'est incliné 2-1 à Newcastle, ce qui signifie que si Sadio Mané, Mohamed Salah et leurs coéquipiers s'imposent ce soir contre Leicester City, ils auront sept points d'avance sur leur dauphin.

Face à Cardiff, Aubameyang a inscrit son 15ème but de la saison en championnat.

Ailleurs, Arsenal s'est imposé 2-1 contre Cardiff (avec notamment un but de Pierre-Emerick Aubameyang), tandis que Manchester United, mené 2-0 sur sa pelouse par Burnley, est parvenu à arracher le nul 2-2 dans les dernières minutes, grâce notamment à un pénalty de Paul Pogba. Les Diables Rouges restent sixièmes avec 45 points.