La bombe Navalny dans le ciel de Poutine

Une vidéo postée sur internet par Alexeï Navalny a déjà été vue plus de 87 millions de fois. Elle montre notamment une villa démesurée qui appartiendrait à Vladimir Poutine.

Le week-end dernier, plus de 20.000 personnes ont manifesté en Russie pour protester contre l’arrestation de l’opposant dès son retour dans le pays. Des milliers de personnes ont été interpelées.

Pourtant, de nouveaux rassemblements contre Vladimir Poutine et pro-Navalny sont prévus dans de nombreuses villes russes le week-end prochain.

Répression violente des manifestations pro-Navalny, à Moscou, le 23 janvier dernier

Pour autant, Alexeï Navalny peut-il ébranler le régime en place ?

Alexeï Navalny réussit à mobiliser les mécontents du poutinisme.

Ce quadragénaire a commencé ses activités comme lanceur d’alerte avant de se lancer en politique.

Il a été membre du parti libéral, dont il a été exclu après avoir fait alliance avec des nationalistes parfois xénophobes.

Aujourd’hui, il incarne une idéologie hétéroclite et profite beaucoup de ses talents de communicateur, notamment sur internet, pour rallier à lui des jeunes nés sous Vladimir Poutine et qui aspirent à autre chose.

Alexeï Navalny s’appuie sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des réseaux "tout court", des cellules militantes qu’il est parvenu à établir à travers le pays par le biais de sa fondation.

Alexei Navalny réussit à mobiliser de dizaines de milliers de Russes

Anti-système sans parti derrière lui

Pour l’instant, il se présente comme un antisystème, ou du moins un anti-Poutine, mais n’a pas de parti constitué derrière lui, ni de véritable programme politique à proposer aux électeurs. Si Alexeï Navalny a bien la carrure d’un opposant au Kremlin, désormais célèbre dans le monde entier, il n’est néanmoins pas "le chef de l’opposition russe".

>>> A lire aussi : L'UE veut sanctionner la Russie dans l'affaire Navalny

Près de 42% des manifestants du week-end dernier affirmaient n’être encore jamais descendus dans la rue. D’autres avaient déjà participé aux manifestations des années 2000.

La restauration de l’Etat de droit, voilà ce qu’ils réclament, dans un pays miné par la corruption et dont les méthodes de répression se font de plus en plus brutales.

Alexei Navalny maîtrise les réseaux modernes de communication

Le Kremlin poussé dans ses retranchements

Par ses bravades, Alexeï Navalny pousse le Kremlin dans ses retranchements. Il a même été victime d’une tentative d’empoisonnement il y a quelques mois – vraisemblablement de la part des services du FSB.

Finalement, l'opposant "miraculé" est parvenu à tourner cet épisode à son avantage, en discréditant le pouvoir en place tout en lui conférant une dimension internationale.

Alexeï Navalny incarne une figure forte face à Vladimir Poutine. Désormais en prison, il est éloigné de son public. Le Kremlin peut en jouer pour faire oublier sa relative fragilisation actuelle et affaiblir la mobilisation.

Vladimir Poutine au pouvoir depuis vingt ans... et jusqu'en 2036?

Popularité de Vladimir Poutine

D'ailleurs Vladimir Poutine reste populaire au sein de la population, avec des opinions favorables entre 60 et 70%. Le chef de l’Etat conserve des appuis forts… et beaucoup de moyens financiers.

Jusqu’à présent, personne n’a pu s’ériger en rempart contre sa volonté de se maintenir au pouvoir. Il a pu faire modifier la Constitution pour rester président jusqu’en 2036.

Et les deux principaux rivaux qui s’étaient dressés face à lui, Mikhaïl Khodorkovsky et Garry Kasparov, ont été contraints à l’exil.