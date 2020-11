Joe Biden et l'Europe, pour un retour à la normale

Joe Biden a déjà promis un retour dans l'accord de Paris. Il est un fervent défenseur de l'OTAN. Autant de dossiers pour rassurer les Européens, qui veulent un retour "à la normale" des relations transatlantiques.

Alors à situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. En Europe, les leaders politiques n'ont pas attendu que Donald Trump reconnaissance sa défaite à l'élection présidentielle américaine pour féliciter Joe Biden et l'appeler aussitôt à relancer le partenariat transatlantique.



Une "amitié irremplaçable si nous voulons maîtriser les grands défis de notre temps" a renchéri Angela Merkel.

Des propos soutenus par Heiko Maas, son ministre des Affaires étrangères, dans une interview à la télévision publique allemande ce week-end :



"Donald Trump a considéré la Russie, la Chine mais aussi l'Europe comme ses plus grands ennemis. Ce n'est pas le cas. Nous sommes des alliés, des partenaires. Pour tous les grands défis de ce monde : la mondialisation, le changement climatique la migration, la digitalisation, il n'y a plus de frontières. Il n'y a rien qui fonctionne sans solution internationale. Et pour cela, nous avons besoin d'un pays comme les Etats-Unis."

Angela Merkel connaît bien Joe Biden. Elle était déjà chancelière lorsque le démocrate était encore vice-président de Barack Obama.

La Chine, un concurrent commun



Et les Etats-Unis ont besoin de l'Europe. Comme sur le dossier de la Chine, que Joe Biden connaît bien, puisque lorsqu'il était vice-président de Barack Obama, c'est lui qui était chargé de tisser des liens avec Xi Jinping, l'actuel président chinois.

Si l'on s'attend à un apaisement, après quatre ans d'un Donald Trump va-t-en-guerre commercial, la concurrence réelle entre les deux grandes puissances économiques reste entière.

Et sur ce dossier aussi, les Etats-Unis pourraient à nouveau vouloir soigner leur relation avec l'Europe. C'est en tout cas ce que pense Jacob Kiekergaard, analyste au German Marshall Fund :



"Rien qu'à cause de la concurrence avec la Chine, l'Europe va redevenir un allié important. Dans l'autre sens, cela veut dire que l'Europe peut à nouveau avoir des exigences vis-à-vis des Etats-Unis, notamment en matière de commerce."



Le commerce, voilà qui va aussi intéresser le Royaume-Uni. Boris Johnson s'est lui aussi empressé de féliciter Joe Biden. Le premier ministre britannique comptait ces dernières années sur des accords commerciaux unilatéraux avec les Etats-Unis pour justifier le Brexit. Des ambitions restées lettre morte sous Donald Trump.