Le récit de la victoire de Joe Biden

Il est quasiment midi à Washington, Donald Trump vient de quitter la Maison Blanche pour se rendre à son club de golf en Virginie. Il tweete en lettres capitales "J'ai gagné l'élection, et de loin". Au même moment, les avocats du président sortant s'apprêtent à donner une conférence de presse pour dénoncer des fraudes massives.

Puis la nouvelle tombe : Joe Biden, 77 ans, vient de remporter l'Etat clé de Pennsylvanie, selon les prévisions de l'agence de presse américaine AP, mais aussi les chaînes CNN et NBC. Une demi-heure plus tard, la chaîne conservatrice pro-Trump annonce également la victoire du démocrate. Joe Biden a obtenu les 270 grands électeurs nécessaires pour accéder au Bureau ovale et devenir le 46ème président élu des Etats-Unis. En y ajoutant ses victoires dans l'Arizona et le Nevada, Joe Biden passe à 290 grands électeurs. Le dépouillement, qui se déroule encore en Géorgie et en Caroline du Nord, pourrait encore creuser cet écart.

Lisez également le portrait du démocrate :Qui est Joe Biden ?

Nous l'avons fait"

Rapidement, le natif de Scranton change son statut sur Twitter pour "Président élu". Dans un post, il déclare vouloir être "le président de tous les Américains". Dans un communiqué, il continue à soigner son ton rassembleur : "Avec la campagne terminée, il est temps de laisser derrière nous la colère et la rhétorique enflammée et nous rassembler en tant que nation. Il est temps que l'Amérique se rassemble et panse ses plaies."

Kamala Harris, sa colistière l'appelle, la scène est filmée. La sénatrice de Californie, en plein air habillée d'un survêtement, le congratule et éclate de rire : "Nous l'avons fait Joe, tu vas devenir le prochain président des Etats-Unis". Kamala Harris, 56 ans, devient, quant à elle, la première femme et première afro-américaine à accéder au poste de vice-président.

Barack Obama, le 44ème président américain et ancien patron de Joe Biden lorsque celui-ci occupait le poste de vice-président de 2008 à 2016, a salué une victoire "historique".

Dans l'opposition, Mitt Romney, ancien candidat à la présidence et sénateur de l'Utah, est le premier poids lourd chez les républicains à féliciter Joe Biden.

Les New Yorkais célèbrent la victoire du démocrate sur Times Square

Célébrations et réactions à l'étranger

A Washington, ou encore à New York, des bastions démocrates, les scènes de liesse et les klaxons envahissent les rues.

A l'international, la chancelière allemande Angela Merkel fait partie des premiers dirigeants étrangers à adresser ses félicitations à Joe Biden. Elle insiste sur la relation transatlantique "irremplaçable" à ses yeux.

Des félicitations viennent aussi du Premier ministre britannique Boris Johnson, pourtant un allié de Donald Trump, ainsi que du président français Emmanuel Macron. Enfin, la cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen a fait part de la volonté de l'UE de rebâtir avec les Etats-Unis un "partenariat solide".