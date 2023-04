Joe Biden candidat à sa réélection.

C'est par le biais d'une vidéo publiée mardi matin que le président américain a annoncé officiellement qu'il se présenterait à la prochaine présidentielle prévue en 2024 et ce, en dépit des réserves concernant son grand âge. A 80 ans, il est en effet aujourd'hui, déjà, le plus vieux président de l'histoire récente des Etats-Unis. En cas de victoire, il atteindrait 86 ans à la fin de son second mandat. Du jamais vu ! Et ce, dans un contexte où les Etats-Unis sont en proie à de profondes divisions et où la campagne électorale s'annonce donc tout sauf reposante.

Marche de manœuvre limitée

Si les présidents américains aiment se décrire comme les hommes les plus puissants de la planète, ils n'ont, en réalité, qu'un pouvoir limité dans leur propre pays. Le système bipartite qui règne aux Etats-Unis les oblige en tout cas à constamment rechercher des compromis avec l'opposition s'ils veulent avoir une chance d'asseoir leur agenda sur le long terme.

Un bilan contrasté

En cela, Joe Biden n'a pas dérogé à la règle et même si, pour l'aile gauche et progressiste de son parti, il ne va pas assez loin, il a tout de même réussi quelques coups de maitre depuis son arrivée au pouvoir.

Il a par exemple fait adopter plusieurs projets d'infrastructures essentiels pour l'avenir du pays. Grâce à lui, des millions d'Américaines et Américains vont bientôt pouvoir bénéficier de médicaments moins chers. Et c'est aussi lui qui est à l'origine d'une aide financière massive pour l'Ukraine.

Mais ces aspects positifs de son premier mandat ne feront pas oublier le désastre du retrait américain d'Afghanistan, la question migratoire avec le Mexique non résolue ou encore la fin de la garantie constitutionnelle sur l'avortement.

Malgré son inculpation historique, l'ancien président Donald Trump surfe pour l'instant largement au-dessus de la mêlée des candidats républicains. Il pourrait donc être choisi par son parti pour affronter à nouveau Joe Biden en novembre 2024. Image : Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Un duel incertain

Les sondages actuels partent par ailleurs du principe que le démocrate ne peut être victorieux que si Donald Trump, son prédécesseur à la Maison Blanche, remporte de son côté la primaire républicaine et devient son concurrent en novembre 2024.

Ce serait alors le même duel que la fois précédente et pour beaucoup d'électeurs, Joe Biden pourrait alors être plus un choix par défaut qu'un choix par conviction.

Et que se passera-t-il par ailleurs si Donald Trump ne mène pas le camps adverse ? Empêtré dans divers scandales, la nomination du sulfureux milliardaire est loin d'être actée. Et d'autres candidats sont déjà sur le pont et à surveiller de près : Nikki Haley, ancienne diplomate onusienne, Ron DeSantis, gouverneur de Floride, ou encore Tim Scott, le sénateur de Caroline du Sud… Tous sont nettement plus jeunes que Joe Biden.