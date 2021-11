Reportages et portraits consacrés aux sportifs et aux JO reportés d'un an à cause de la pandémie de Covid-19 et secoués par des tempêtes.

Les 32èmes Jeux Olympiques de l'ère moderne ont débuté officiellement le 23 juillet 2021. Une compétition qui se déroulera à Tokyo jusqu'au 8 août prochain et à laquelle participeront bel et bien des sportifs africains.