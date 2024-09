L'Afrique peut-elle organiser les Jeux olympiques ?

Evénements à la portée mondiale, les Jeux olympiques et paralympiques n'ont pas encore fait le tour du monde, loin sans faut. Aucun pays d'Asie du sud-est, du sous-continent Indien, de la péninsule arabique ou encore d'Afrique n'a encore organisé la compétition, pourtant remise au goût du jour en 1896.

Mais le continent, après avoir longtemps botté en touche, se rapproche de plus en plus d'une candidature officielle qui serait la première de son histoire. L'Egypte cherche à monter un dossier pour 2036, tout comme l'Afrique du Sud pour 2040.

La ville du Cap en Afrique du Sud est souvent presentée comme la ville africaine idéale pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques Image : Getty Images/AFP/G. Guercia

Pour Janet Jepkosgei, coureuse kenyane, médaillée d'argent sur le 800m à Pékin en 2008, le continent doit tout faire pour obtenir l'organisation des JO.

"Nos dirigeants doivent se réunir et se mettre d'accord sur la manière de faciliter les choses", assure-t-elle au micro de la DW.

"Je sais que les Jeux olympiques sont durs à organiser et que nous avons besoin de tant de choses, mais je pense surtout que l'Afrique n'a jamais chercher à comment les accueillir. Je suis sûre que nous sommes capables de le faire."

Un problème d'infrastructures que les JO pourraient régler

Mais le continent est-il réellement prêt à accueillir une compétition aussi coûteuse et complexe à organiser ?

Le manque d'infrastructures reste le plus gros problème. Si la plupart des pays qui pourraient être candidats possèdent de bons stades, notamment en raison de la popularité du football sur le continent, ils ne possèdent pas forcément d'arènes multisports de qualité ou encore de piscine olympique et de vélodrome.

Dans la majorité des métropoles africaines, les transports en commun, essentiels pour ce genre de compétition, sont très peu developpés.

Accueillir les Jeux olympiques pourrait être aussi mal perçu par les habitants du continent dont une grande majorité est en proie à de grandes difficultés financières.

Cependant, selon la journaliste kényane Florence Ndungu, organiser les JO "attirerait les sponsors" et permettrait aux pays de se moderniser, comme ce fut le cas pour la Côte d'Ivoire grâce à la dernière CAN.

La CAN 2023 a permis à la Côte d'Ivoire de moderniser ses stades mais aussi son parc hôtelier ou encore ses routes. Image : Sia Kambou/AFP/Getty Images

De meilleurs résultats sportifs grâce aux JO ?

Florence Ndungu estime aussi qu'organiser un tel événement propulserait le sport africain vers les sommets.

"Nous avons des pays comme le Kenya et l'Afrique du Sud qui obtiennent de très bons résultats, en particulier dans le domaine de l'athlétisme. Mais le fait que l'Afrique n'ait pas encore accueilli les Jeux olympiques explique pourquoi nous n'avons pas obtenu de très bons résultats dans d'autres sports", affirme-t-elle à la DW.

"Si nous améliorons nos infrastructures, nous permettons à nos jeunes de développer leurs talents. Ils grandiront et atteindront un niveau élevé. Et si nous commençons à former des gens, les talents pourront être encore plus développés."

Lors des derniers JO, le continent a remporté un total de 39 médailles, le Kenya ayant été le pays le plus performant avec 11 podiums, tous en athlétisme. Image : Martin Bernetti/AFP

En tout cas, le continent va pouvoir tester ses capacités à accueillir un grand événement international et multisports en 2026 puisque la ville de Dakar sera l'hôte des Jeux olympiques de la jeunesse qui devraient réunir plus de 4.000 jeunes athlètes issus de plus de 200 nations et concourant dans une trentaine de sports différents.