Les Jeux paralympiques de Paris 2024 commencent

Le comité paralympique international espère que la fête sera belle et que ces Jeux seront les plus suivis de l'histoire.

Avec plus de deux millions de billets vendus, les Jeux paralympiques de Paris s'annoncent déjà comme les plus populaires de l'histoire.

Si les règles de classification liées aux différents handicaps et les noms de sportifs restent souvent méconnus du grand public, cela ne l'empêche pas de s'enthousiasmer pour la compétiton.

Pour le président du comité paralympique international, Andrew Parsons, ces Jeux, devant autant de personnes, doivent marquer un tournant.

"Il est probable que ce que les performances sur le terrain soient d'un niveau jamais atteint par des para-athlètes avant. Nous évoluons en tant que mouvement sportif. Je pense donc que le mouvement paralympique connaîtra un avant et un après Paris", assure-t-il.

Andrew Parsons est président du comité international olympique depuis 2017 Image : Zhang Chenlin/Xinhua/imago

Un comite d'organisation à la hauteur de l'enjeu

Andrew Parsons qui estime que le comité de Paris 2024 a été à l'hauteur de l'événement."Le paralympisme est devenu plus pertinent que jamais. Et nous devons saluer l'ambition de Paris 2024 dans de domaine", a-t-il déclaré.

Le comité d'organisation a, dès le début, decidé de traiter de la même manière les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Pas question de lésiner sur les moyens, notamment lors de la cérémonie d'ouverture qui promet d'être grandiose.

Pas de défilé sur la Seine comme lors des JO en juillet dernier mais un défilé sur les Champs-Elysées. Une majorité des 4.400 athlètes, représentant 168 délégations, s'apprêtent à défiler devant près de 50.000 spectateurs.

Puis un spectacle sera proposé sur la Place de la Concorde.

Un spectacle qui mettra entre autres en avant 150 danseurs, dont une vingtaine en situation de handicap pour un show porteur de messages autour de l'inclusion.

Des médailles dès jeudi 29 août

D'un point de vue sportif, la compétiton commencera ce jeudi avec de premiers podiums en natation, taekwondo, cyclisme et tennis de table.

Parmi les pays les plus attendus figurent la France, qui évoluera à domicile et qui a de grandes ambitions, mais aussi la Chine, les Etats-Unis ou encore la Grande Bretagne.

Les épreuves paralympiques se disputeront dans les mêmes lieux que lors des JO. La Tour Eiffel servira par exemple de décor au match de cecifoot. Image : Ezra Shaw/Getty Images

Du côté de l'Afrique, c'est l'Egypte qui possède le plus de chances de médailles puisqu'elle sera representée par 54 athlètes. Lors des des derniers Jeux paralympique, la Tunisie avait été la nation africaine la plus décorée avec 11 médailles, dont quatre en or en athlétisme.