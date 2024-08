Johannes Floors, star allemande des Jeux paralympiques

Johannes Floors est né en 1995 avec une malformation rare : l'absence de peroné aux deux jambes.

En grandissant, Johannes Floors souffre énormément et découvre ses limites. Il ne peut presque pas rester debout et ne peut marcher que 15 minutes par jour à un rythme très lent.

A 16 ans avec l'aval de son médecin, il décide de se faire amputer. La meilleure décision de sa vie.

Johannes Floors est né sans péroné aux deux jambes ce qui signifie qu'une partie de ses jambes étaient privées d'un os important Image : Johannes Floors

"Je n'ai plus de douleurs du tout, c'était la meilleure décision à prendre. Je ne suis plus limité. Je peux faire de l'escalade, de la plongée, de la randonnée...Plein de choses que je ne pouvais pas faire avant. Et puis, une prothèse, c'est plus cool qu'une jambe déformée", assure-t-il au micro de la DW.

Une passion pour l'athlétisme

Avec ses nouvelles prothèses, Johannes Floors devient une nouvelle personne et se passionne pour l'athlétisme, un sport qu'il n'a jamais pu pratiquer avant son amputation. Il devient licencié au Bayer Leverkusen et s'entraîne à seulement quelques mètres de la Bay Arena.

Les prothèses de Johannes Floors commencent au niveau de ses genoux Image : Mika Volkmann/picture alliance

"Courir et sprinter a toujours été quelque chose de spécial pour moi, parce que je n'ai pas pu le faire pendant les seize premières années de ma vie", explique-t-il.

"Pouvoir sentir le vent, se rendre compte de la manière dont tout le corps exécute un mouvement harmonieux et symétrique, c'est pour moi quelque chose de vraiment libérateur."

Des résultats impressionnants

Très vite, Johannes Floors remporte de nombreux succès, surtout sur le 400m.

Sur cette distance, il possède les titres de champion olympique, de champion du monde et de champion d'Europe.

Johannes Floors possède par ailleurs le record du monde du 400m (catégorie T62) Image : Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Son objectif est clair à Paris : remporter à nouveau le titre olympique sur cette distance et inspirer d'autres personnes en situation de handicap à vivre leurs rêves.