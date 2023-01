Afrique

Inquiétudes autour du sort de réfugiés sud-soudanais en RDC

Depuis fin décembre des réfugiés sud-soudanais sont arrivés en Ituri voisine, dans l'est. Parmi eux, on compte majoritairement des femmes et des enfants.

La situation d'une centaine de réfugiés sud-soudanais préoccupe en RDC