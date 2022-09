RDC : un retour progressif à la normale en Ituri ?

Parmi les régions traversées figure le territoire d'Irumu, où nous avons rencontré des déplacés revenus chez eux qui se faisaient enregistrer pour recevoir de l’aide. Ce dont ils ont besoin, pour l'instant, c'est d'argent pour l'achat des matériels aratoires, comme l'explique John Tayabo, un des déplacés qui ont pu rentrer après avoir fui.

"Effectivement ici chez nous à Irumu, ça va un peu mieux. Mais ici il n'y a pas de champs exploités parce qu'il n'y a pas d'outils de travail. Les gens avaient tout perdu, raison pour laquelle cultiver est vraiment difficile. Nous avons besoin d'aide. Si on nous donne de l'argent ça va nous faciliter beaucoup de choses", explique ce déplacé.

Dans le même territoire, l'hôpital de Nyankunde existe depuis 1965. Mais celui-ci avait dû enfermer ses malades, ses quelques infirmiers et médecins pendant les atrocités commises par les bandes armées. Désormais, il fonctionne de nouveau normalement. Le docteur Charles Kashindi en est le médecin directeur.

"Vous voyez, tout bouge et même dans notre petit centre de santé les gens ouvrent leurs boutiques. Les gens vaquent à leurs occupations et nous recevons toujours des malades qui nous arrivent ici de part et d'autre. Le message à nos autorités c'est d’assurer la paix, la sécurité. On ne veut vraiment pas perdre cet hôpital que vous voyez aujourd'hui."

La province de l'Ituri a été déclarée en état de siège par le président Félix Tshisekedi suite à des attaques perpétrées par des miliciens.

L'Etat promet de s'occuper de la sécurité

Un message reçu par le Premier ministre qui vient de conclure une visite d'évaluation de l'état de siège dans les deux provinces concernées. La population a insisté sur le retour de la sécurité. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a en réponse assuré que l’Etat s’en occupait.

"Nous, en tant qu'autorités, nous devons suivre ce que la population nous dit et travailler dans le sens de lui garantir son bien-être. C'est une population qui n'a que trop souffert et donc nous sommes très sensibles aux messages qui nous sont donnés", a déclaré le chef du gouvernement.

Pendant ce temps, des miliciens de la Codéco bien armés ont été visibles ce dimanche à Largu, à 80 kilomètres de Bunia, semant la panique dans la population.

Le président Félix Tshisekedi a décrété il y a plus d’un an l'état de siège en Ituri et au Nord-Kivu pour tenter de mettre fin aux violences dans ces deux provinces de l'est de la RDC. Mais la société civile affirme que ce régime spécial s’est jusque-là montré incapable d’améliorer la situation.