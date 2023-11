Pourquoi le rappel de diplomates africains en Israël ?

Ce 7 novembre, cela fait tout juste un mois que le Hamas a mené une attaque terroriste contre Israël qui a causé la mort de 1.400 personnes. Une attaque qui a eu pour conséquence de déclencher une offensive israélienne dans la bande de Gaza. Selon les chiffres du Hamas, les bombardements israéliens auraient fait plus de 10.000 morts dans le territoire enclavé. Conséquence : des pays comme le Tchad et l'Afrique du Sud ont décidé de rappeler leurs diplomates en poste en Israël.

Un rappel pour "consultations"

Officiellement, c'est pour des consultations, pour " signaler " son " inquiétude " face aux bombardements israéliens à Gaza que Pretoria a décidé de faire revenir son ambassadeur en poste à Tel-Aviv.

Si on ignore pour le moment jusqu'à quand durera ce rappel, les autorités sud-africaines se disent déçues face à " la poursuite des bombardements israéliens sur des écoles et cliniques "dans la bande de Gaza.

Prétoria se dit déçues face à " la poursuite des bombardements israéliens sur des écoles et cliniques "dans la bande de Gaza Image : Israeli Defense Forces/Handout via REUTERS

Pretoria est depuis longtemps un fervent défenseur de la cause palestinienne. L'ANC, le Congrès national africain au pouvoir, n'hésite d'ailleurs pas à faire un rapprochement avec sa propre lutte contre l'apartheid.

En ce qui concerne le rappel des diplomates en Israël, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, n'y voit rien d'exceptionnel. Pour elle, il s'agirait d'une pratique normale.

"Lorsqu'il y a une situation qui cause beaucoup de torts et d'inquiétudes à un pays, on demande aux fonctionnaires de revenir afin de fournir les informations nécessaires, un briefing complet pour qu'on puisse déterminer si on a la possibilité d'être utile et si la relation peut continuer réellement dans tous les sens du terme" a expliqué la ministre lors d'un point de presse.

Des diplomaties qui "veulent se faire entendre"

Avant l'Afrique du Sud, un autre pays africain, à savoir le Tchad, avait déjà rappelé le chargé d'affaires de son ambassade en Israël. Un rappel là aussi pour concertation.

N'Djamena entend ainsi protester contre les bombardements à Gaza tout en appelant à un cessez-le-feu et à un règlement définitif de la question palestinienne.

Le Tchad a aussi rappelé le chargé d'affaires de son ambassade en Israël Image : DENIS SASSOU GUEIPEUR/AFP/Getty Images

Pour l'expert en gouvernance Dany Ayida "ces diplomaties ont besoin aussi de se faire entendre." Selon lui cela devrait permettre qu'on comprenne qu'on ne peut pas rester indifférent.

L'expert précise par ailleurs que "si ce conflit n'est pas vite contenu, si le cessez-le-feu n'intervient pas, il est à craindre qu'il y ait des répercussions qui ne soient plus contrôlables". Pour Dany Ayida "ce sont des voix africaines parmi d'autres dans le monde, cela peut être vu comme une goutte d'eau dans l'océan, mais je crois que cela vaut la peine que des pays africains prennent position sur d'autres crises dans le monde."

En Afrique, de nombreux pays sont solidaires de la cause palestinienne. Israël de son côté a actuellement des relations diplomatiques avec une quarantaine d'Etats sur le continent.

Le Soudan et le Maroc ont ainsi normalisé leur relation avec Tel-Aviv en 2020, dans le prolongement des accords d'Abraham signés la même année entre Israël, les Emirats arabes unis et le Bahreïn.