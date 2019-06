Iran - Etats-Unis : "Les chances d'une médiation européenne sont quasiment nulles"

L'actualité internationale reste dominée par la tension persistante entre l'Iran et les Etats-Unis. Hier (24.06.19), à New York, en marge de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont publié un communiqué conjoint dans lequel Paris, Berlin et Londres condamnent "ces développements qui risquent de provoquer un conflit aux conséquences imprévisibles."

Quel rôle peuvent donc jouer les Etats européens dans résolution de la crise iranienne ?

David Sylvan est professeur de relations internationales et de sciences politiques à l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève, en Suisse. Il estime que les chances d'une médiation européenne sont quasiment nulles. Cliquez sur l'image pour écouter.