Il y a 80 ans, le Débarquement du 6 juin 1944

Cette année, à cause de la guerre en Ukraine, la Russie, alliée contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, n'a pas été invitée aux commémorations en France.

Le 6 juin 1944, le Jour-J, des milliers de navires, soutenus par l’aviation, arrivent sur les plages de Normandie pour faire débarquer plus de 150.000 soldats, essentiellement des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et du Canada, mais aussi d'autres pays alliés du monde entier. La Wehrmacht allemande semble prête pour le débarquement, ses nombreux bunkers et positions d'artillerie constituent le fameux mur de l'Atlantique.

Mais les plus grandes unités militaires allemandes attendent au mauvais endroit, à savoir à Calais, plus au nord, où la Manche est la plus étroite. La Wehrmacht a été trompée par les Alliés.

Les Alliés inventent même une armée imaginaire faite de faux navires et de faux tanks, parfois gonflables, qui sont massés outre-Manche pour duper l'ennemi.

Le roi Charles a présidé mercredi les commémorations du Débarquement allié en Normandie, entouré de représentants politiques, anciens combattants et membres de la famille royale à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre Image : Andrew Matthews/AP Photo/picture alliance

Des milliers de morts

L’historien militaire Peter Lieb explique que "si les Alliés ont gagné et remporté tant de victoires rapides le Jour J, c'est parce qu'ils avaient la maîtrise de l'air, la maîtrise de la mer, l'élément de surprise en leur faveur et qu'ils s'étaient entraînés pendant des mois en vue de ce jour".

Les Allemands tirent depuis leurs positions sur les soldats qui débarquent, les premiers qui sortent des barges de débarquement n’ont quasiment aucune chance de survivre. Les combats acharnés se poursuivent ensuite derrière les plages et autour des localités et des villes du littoral.

Le 6 juin, près de 10.000 soldats perdent la vie dans chaque camp.

Le 25 août, les Alliés libèrent Paris, et progressivement le reste de la France. Le Troisième Reich capitulera l'année d'après sans conditions, à Berlin, le 8 mai 1945.

Vladimir Poutine, persona non grata

Le président américain doit s'exprimer lors des cérémonies officielles sur les plages de Utah et Omaha Beach où "73.000 Américains courageux" débarquèrent pour "ouvrir la voie à la libération de la France et de l'Europe", a précisé la Maison Blanche. Image : Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Si l’Allemagne, l’ancien ennemi, n’a pendant longtemps pas participé aux cérémonies de commémoration sur les plages normandes, le récit selon lequel le débarquement marque aussi la fin du IIIe Reich et ainsi le retour de la démocratie en Allemagne s'est lentement imposé.

Le premier chancelier allemand à se rendre aux cérémonies a été Gerhard Schröder, en 2004. Depuis, cette participation n’est plus remise en question.

Ce 6 juin, le chancelier allemand Olaf Scholz fait partie des invités, tout comme le président américain Joe Biden, le roi belge Charles III, le chef de l'Etat italien Sergio Mattarella, mais aussi Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.

Le grand absent est ainsi la Russie, alliée contre l'Allemagne nazie à l'époque, et qui a payé un lourd tribut sur l'autre front de la guerre. Si Vladimir Poutine était encore invité en 2014, la France n'a cette année souhaité aucune représentation russe.

"Après la chute du mur de Berlin et au début des années 90, l'euphorie est en effet très grande avec la croyance que le monde sera plus pacifique, que la Russie, en tant qu'Etat démocratique, rejoindra le modèle de société occidental. Mais depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine, les conditions de base sont bien sûr devenues complètement différentes", explique Peter Lieb.