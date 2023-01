Handball : l'Egypte bute sur le Danemark

Opposés aux Danois, tenants du titre, les Pharaons se sont inclinés 30-25. Les champions d'Afrique en titre sont néanmoins qualifiés pour les quarts de finale, où ils affronteront la Suède. De son côté, l'Allemagne sera opposée à la France. Dans les autres affiches, le Danemark affrontera la Hongrie, tandis que la Norvège jouera contre l'Espagne. Les quatre quarts de finale auront lieu demain, à partir de 17h en temps universel.

Les Danois réalisent un très beau championnat du monde de handball Image : Johan Nilsson/TT/IMAGO

Cameroun et Niger s'affrontent pour un billet en quarts

En football, le CHAN se poursuit en Algérie. Hier, Madagascar a battu le Soudan 3-0 et a terminé premier de la poule C. En quarts de finale, les Barea joueront contre le Mozambique.

Suite et fin des matchs de poule aujourd'hui : dans le groupe D, le Mali affrontera la Mauritanie, ce sera à partir de 16h TU ; dans le groupe E, le Cameroun sera aux prises avec le Niger à partir de 19h, toujours en temps universel.

Rybakina passe Ostapenko

En tennis, Elena Rybakina s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Open d'Australie en battant Jelena Ostapenko 6-2, 6-4. Vainqueure de Wimbledon cette année, la Kazakhe est à la recherche de son deuxième Grand Chelem de la saison. Tout à l'heure, Jessica Pegula, tête de série numéro 3, sera opposée à Viktoria Azarenka.

Chez les hommes, Stefanos Tsitsipas évoluera face au Tchèque Jiri Lehecka pour une place dans le dernier carré. Quant à Novak Djokovic, il jouera son quart de finale demain contre Andrey Rublev.

Tropicale Amissa Bongo : Soupe premier leader

La première étape de la 16ème édition de la Tropicale Amissa Bongo, qui faisait son retour après trois ans d'absence, 122 kilomètres entre Bitam et Oyem, s'est achevée avec la victoire du Francais Geoffrey Soupe en 3 heures et 29 secondes. Le Camerounais Clovis Kamzong a terminé à 1min52, tandis que le Burkinabè Paul Daumont est arrivé 2min46 après. Aujourd'hui, place à la deuxième étape : 109 kilomètres entre Oyem et Mitzic, toujours dans le nord-ouest du pays.