Grâce Ruhwikira défend les droits des femmes autrement

Licenciée en communication, Grâce Ruhwikira a choisi la musique comme canal de transmission de messages pour la défense des droits des femmes. Sa nouvelle chanson intitulée "Elle" est dédiée cette année 2022, aux femmes.

La journée internationale pour les droits des femmes a été officialisée en 1977 par l'Onu

"Les droits des femmes sont encore bafoués", s'indigne la chanteuse, qui passe par la musique, la danse et le théâtre depuis 2015 pour faire passer ses messages en faveur de l'émancipation des femmes.

"La musique constitue un véritable canal pour atteindre un plus grand auditoire et inciter ceux qui l'écoutent à se joindre aux efforts entrepris en faveur des droits des femmes et de l'égalité des sexes. Je pense que ça constitue un grand pas en avant pour donner une place importante à la femme", croit la jeune Burundaise.

Tout un combat

L'objectif de l'engagement de Grâce Ruhwikira est "le changement de comportement chez les auteurs de violences faites aux femmes". La chanteuse pense que l'impact d'un tel engagement "se mesure par la réduction des cas de violences faites aux femmes".

Dans la culture burundaise, les filles n'étaient éduquées que pour s'occuper des travaux ménagers et de l'éducation des enfants. Les rares filles qui allaient à l'école ne pouvaient pas s'orienter dans des filières techniques, réservées aux seuls garçons.

Mais Grâce constate que cela est en train de changer.

Garder espoir

"Personnellement, je pense qu'il ne faut pas se décourager. Par contre, il faut continuer la sensibilisation des masses", encourage Grâce Ruhwikira.

"Je suis convaincue qu'avec l'apport de la musique, on arrivera à surmonter toutes les épreuves et vivre dans un monde sans violations des droits des femmes. Nous voyons déjà certains résultats positifs, les femmes burundaises on les voit sur des scènes internationales. Et sur place on constate une grande émergence des femmes dans différents domaines", assure-t-elle.

Antonio Guterres rend hommage aux femmes

A l'occasion de cette journée internationale pour les droits des femmes, le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres a insisté sur l'importance d'une telle célébration.

En cette période de pandémie, les droits des femmes sont en régression, déplore-t-il.

"A l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous célébrons les femmes et les filles partout dans le monde. Nous célébrons leurs contributions pour mettre fin à la pandémie de Covid-19. Leurs idées, innovations et activisme qui changent notre monde pour le mieux. Et leur leadership dans tous les domaines de la vie. Mais nous reconnaissons également que dans de trop nombreux domaines, la situation des droits des femmes recule. La pandémie a tenu les filles et les femmes loin des écoles et des lieux de travail. Elles sont confrontées à une pauvreté et à une violence croissantes. Elles sont la cible de violences et d'abus, simplement à cause du genre", estime Antonio Guterres.