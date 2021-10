FC Barcelone : "On joue notre match de survie en LDC"

Barcelone joue ce soir (20.10) à domicile contre le Dynamo Kiev, l'une des affiches de la 3e journée de la Ligue des champions. Le club catalan a dans ses deux premiers matches du groupe E encaissé deux défaites contre le Bayern (0-3) et contre le Benfica Lisbonne (3-0) et se retrouve dernier du groupe avec 0 point. "On joue gros, on joue notre avenir en Ligue des champions", a prévenu Ronald Koeman en conférence de presse d'avant-match.

Le technicien néerlandais a aussi parlé de l'équipe adverse : "le Dynamo Kiev est actuellement une meilleure équipe par rapport à l'année dernière", a-t-il dit, avant de conclure : "Il est maintenant temps de gagner, car nous n'avons pas d'options."

Manchester City, Real Madrid et l'Ajax dominants

Dans le groupe A, Manchester City a surclassé les Belges du FC Bruges 5-1. L'Algérien Riyad Mehrez s'est illustré dans cette démonstration des Citizens par un doublé. Dans le même groupe, le Paris Saint-Germain a battu Leipzig 3-2.

Dans le groupe C, l’Ajax s'est imposé face Dortmund. Grâce à une prestation collective séduisante, les Néerlandais se sont imposés 4-0. Parmi les buteurs, l'Ivoirien Sébastien Heller a marqué un nouveau but, son sixième en trois matches. L'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort est en tête au classement des buteurs en Ligue des champions dans cette phase de poules.

Dans le groupe B, Liverpool a remporté son duel face à l'Atlético Madrid 3-2 grâce à la star égyptienne Mohamed Salah, auteur d'un doublé. Et le Real Madrid a largement dominé Shakthar Donetsk 5-0 dans le groupe D. Et le Brésilien Vinicius Jr. s'est illustré par un doublé également.

