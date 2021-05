LDC : Riyad Mahrez propulse Manchester City en finale

Battu 2-0 par Manchester City, le Paris Saint-Germain ne verra pas Istanbul et échoue donc une nouvelle fois dans sa quête du graal européen.

Privé de Kylian Mbappé, touché à un mollet, le PSG n’a rien pu faire face au collectif très bien huilé des Citizens. Incapables de cadrer le moindre tir durant la rencontre, les Parisiens ont fait beaucoup de mauvais choix dans le dernier tiers du terrain et n’ont pas su déstabiliser la défense des Britanniques.

Une défense qui a de nouveau confirmé sa grande stabilité. Avec seulement quatre buts encaissés en 12 matchs de C1 cette saison, elle est définitivement l’arme maîtresse de Pep Guardiola cette année.

Riyad Mahrez encore une fois décisif

Riyad Mahrez, auteur d'un doublé

L’entraîneur espagnol qui peut par ailleurs remercier Riyad Mahrez. L’Algérien, auteur d’une nouvelle belle performance, a inscrit les deux buts de la rencontre, une semaine après son but lors du match aller et a donc bien aidé son coach à atteindre sa première finale de C1 depuis 2011. Premier joueur algérien à atteindre la finale de la Ligue des champions depuis Rabah Madjer en 1987, Riyad Mahrez a confirmé hier soir qu’il était bel et bien devenu un homme fort sous le maillot des Blues.

“Riyad est un joueur extraordinaire, pétri de talent, qui possède tellement de qualité et qui est toujours présent dans les grands matchs. Nous connaissons ses qualités; vous savez, les joueurs sont jugés sur la manière dont ils se comportent lors des grands rendez-vous et lui, il adore ça", a déclaré Pep Guardiola à propos du vainqueur de la CAN 2019.

Chelsea a les clés en main

En finale, Manchester City rencontrera le vainqueur du match entre Chelsea et le Real Madrid, qui se dispute ce soir à Stamford Bridge à 19H TU. Lors du match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur le score de 1-1.

Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea depuis janvier 2021

Sur le papier, Chelsea avait réalisé une bonne opération mardi dernier en inscrivant un but sur la pelouse du Real Madrid. Mais au vu de la configuration de la rencontre, les hommes de Thomas Tuchel auraient pu espérer mieux. Ce soir, à Stamford Bridge, il sera donc question de ne pas dominer de manière stérile, comme ce fut le cas au match aller, et de concrétiser les occasions qu’ils comptent bien se procurer.

“Nous nous créons assez d’occasions et jouons assez dans la surface pour marquer des buts. Je pense aussi que le temps, l’expérience engrangée, notre capacité d’adaptation, notre confiance en nous vont nous aider dans ce domaine. Je suis détendu à ce sujet. Je crois en mes joueurs et ce qu’importe qui commence le match", a assuré l'entraîneur allemand de Chelsea.

Le Real Madrid doit passer à l'offensive

Du côté du Real Madrid, pas d’autre choix que de s’exposer plus que lors du match aller. Les Merengues doivent marquer s’ils veulent rejoindre la finale et avoir une chance de soulever la C1 pour la 14ème fois de leur histoire.

Zinedine Zidane pourra évidemment compter dans ce domaine sur Karim Benzema. L’attaquant français, buteur au match aller, est actuellement dans la meilleure forme de sa carrière.

Retour en forme d'Eden Hazard

Zidane pourra aussi s'appuyer aussi sur Eden Hazard. Depuis son arrivée à Madrid, le Belge n’a pas eu l’impact escompté, notamment en raison de plusieurs blessures. Mais en cette fin de saison, il revient à son meilleur niveau, comme l’a confirmé Toni Kroos en conférence de presse.

Eden Hazard lors du match aller

"Nous savons tous ce qu'Eden peut nous apporter. C'est dommage qu'il n'ait pas pu le montrer ces derniers mois en raison des blessures, mais je pense qu'il est beaucoup mieux maintenant physiquement, ce qui est très important pour lui, pour se rapprocher de son vrai niveau de jeu", a expliqué le milieu de terrain allemand.

"C’est un joueur taillé pour ces grands matchs, il peut beaucoup nous aider dans une rencontre comme celle-ci. Je ne sais pas à quel point il sera en forme mais pour la défense adverse, il est toujours dangereux."