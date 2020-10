Barcelone: Bartomeu part, Tusquets promet de redresser la barre

Le nouvel homme fort du FC Barcelone a été désigné pour assurer l'interim après la démission de Josep Maria Bartomeu mardi. Jeudi, Carles Tusquets a annoncé clairement ses objectifs dans la conférence de presse:

"Notre rôle principal est d'appeler à l'action, et nous voulons le faire, comme disent les Britanniques « dès que possible », et je voudrais souligner le mot "possible". Ce que nous ne ferons pas, c'est de faire pression dans un moment inapproprié, nous le ferons lorsque nous pensons que les circonstances sont appropriées, car nous voulons atteindre une participation maximale aux élections du nouveau président" a dit Carles Tusquets.

La date n'a pas encore été fixée pour les élections des nouveaux organes. Pour Carles Tusquets, l'urgence est de faire renaitre la confiance au sein de toutes instances du club:

"Je pense que la transparence est très importante maintenant, car c'est ce que nous voulons être. Transparent avec tous et au sein des membres, nous voulons expliquer exactement ce qui se passe et la situation du club qui, comme nous tous maintenant, a été grandement impactée par la pandémie de coronavirus." ajoute Carles Tusquet.

La crise due au coronavirus a certes réduit les réserves financières des grandes équipes de football mais le FC Barcelone avait particulièrement été touché par une crise de confiance après la déroute en août dernier 8-2 face au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.

L'entraineur Quique Setien et son staff avaient été limogés par le président Josep Maria Bartomeu, et ce dernier a fini pour sa part par jeter l'éponge mardi.