Euro 2024 : le Portugal jouera contre la France en quarts

Les Portugais ont sorti la Slovénie aux tirs au but et affronteront en quarts de finale des Bleus vainqueurs de la Belgique 1-0.

Dans une rencontre globalement dominée par les Portugais, ce ne sont pas les attaquants, mais les gardiens qui ont fait le show et maintenu le score à 0-0 pendant 120 minutes de jeu.

Jan Oblak, tout d'abord, avec une parade sur un pénalty de Cristiano Ronaldo à la 106è minute de jeu. Diogo Costa ensuite, avec un face-à-face décisif remporté devant Benjamin Sesko dans les ultimes minutes de la rencontre.

Le gardien portugais, véritable héros du match puisqu'il a ensuite sorti trois tentatives slovènes lors de la séance de tirs au but. Le Portugal se qualifie pour le tour suivant et peut logiquement remercier son portier :

"J'ai évidemment beaucoup travaillé et analysé les tireurs adversaires, mais j'ai suivi mon instinct avant tout. J'ai cru en moi et grâce à Dieu j'ai pu aider l'équipe, ce qui est la chose la plus importante pour moi. Je suis content de la qualification. J'espère pouvoir aider l'équipe lors du prochain match", a déclaré le gardien du FC Porto.

Diogo Costa sera une arme supplémentaire pour le Portugal face à la France Image : Lars Baron/Getty Images

Service minimum pour les Bleus

En quarts de finale, le Portugal affrontera la France, qui s'est débarrassée de la Belgique à Düsseldorf au terme d'un match assez pauvre en occasions. Il a fallu une frappe de Randal Kolo Muani détournée par Jan Verthongen à la 85è minute pour décider du sort de la rencontre.

Et un but contre son camp de plus pour la France, qui n'a toujours pas marqué dans le jeu au cours de cet Euro. Image : Leon Kuegeler/REUTERS

1-0 pour les Bleus qui devront néanmoins se montrer plus efficaces pour moins se faire peur à l'avenir, estime Kolo Muani :

"Nous sommes très contents. Nous devons continuer comme ca. Nous avons eu beaucoup d'occasions, même si elles n'étaient pas toutes cadrées. Il faut juste prendre le temps lors du dernier geste", a déclaré l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Portugal-France, ce sera vendredi soir à Hambourg, à partir de 19h TU.