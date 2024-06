Euro 2024 : la France souffre mais bat l'Autriche

Un petit but contre son camp et puis c'est tout. Face à une équipe d'Autriche qui a privilégié l'impact physique au détriment du jeu, les Bleus se sont imposés 1-0. Un but intervenu en fin de première mi-temps, suite à une tête du défenseur Maximilian Wöber dans la mauvaise direction sur un centre de Kylian Mbappé.

Même si la France ne s'est pas montrée très efficace, l'essentiel a été assuré, estime le défenseur Jules Koundé :

"Je pense qu'on a fait un match solide. Il y avait du répondant en face. On a su se mettre à la hauteur de l'intensité. Je pense que nous nous sommes créés pas mal d'occasions - si on en avait mis au moins une fond, cela nous aurait simplifié les choses - mais globalement, je suis plutôt satisfait", a déclaré le joueur du FC Barcelone.

Le malheureux Maximilian Wöber a inscrit le seul but du match...contre son camp Image : Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

La frustration autrichienne

Du côté de l'Autriche, il y a de quoi avoir des regrets. Mais pour le latéral Philip Mwene, cette performance peut servir de base pour les matchs à venir.

"Je ressens toujours un peu de frustration après une défaite. Je trouve que malgré le résultat, la manière dont nous avons abordé les duels et la façon dont nous avons joué me donne de la confiance pour les prochaines rencontres", a déclaré celui qui évolue à Mayence.

Vendredi prochain, l'Autriche affrontera la Pologne, tandis que la France sera opposée aux Pays-Bas, pour ce qui constitue le choc de ce groupe D. Les Bleus dont le capitaine Kylian Mbappé devrait tenir sa place malgré son nez cassé.

Kylian Mbappé a eu l'occasion de donner une avance confortable aux Bleus, sans succès Image : Andreea Alexandru/AP Photo/picture alliance

La Slovaquie surprend la Belgique

Un peu plus tôt dans la journée, la Slovaquie a créé la surprise en battant la Belgique 1-0 à Francfort. Menés depuis la septième minute de jeu et un but d'Ivan Schranz, les Diables Rouges ne sont jamais parvenus à inverser la tendance. Romélu Lukaku a même vu deux de ses buts annulés. Il va maintenant falloir réagir très vite, estime le capitaine Kevin de Bruyne :

"Quand tu perds le premier match, tu sais que tu dois remporter le deuxième. On va tout faire pour y arriver. On va se regrouper, on va faire en sorte d'être plus efficaces au prochain match. Je ne suis pas inquiet pour le moment", a assuré le capitaine des Diables Rouges.

Cette victoire de la Slovaquie face à la Belgique constitue la première grosse surprise de cet Euro 2024 Image : Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Lors du prochain match, la Belgique affrontera la Roumanie, leader du groupe E suite à sa victoire 3-0 face à l'Ukraine. Une rencontre qui se déroulera samedi soir à Cologne. La veille, la Slovaquie évoluera face à l'Ukraine à Düsseldorf.

Suite et fin ce soir de la première journée de la phase de poules : à Dortmund, la Turquie sera opposée à la Géorgie. Une rencontre qui débutera à 16h TU. Ce soir, le Portugal affrontera la République Tchèque à Leipzig. Coup d'envoi prévu à 19h en temps universel.