Euro 2024 : les forces en présence

Avec quatre pays favoris et au moins autant d'outsiders, jamais une édition de l'Euro n'a été autant disputée.

Groupe A : l'Allemagne et la pression de jouer à domicile

Demain soir, à partir de 19h TU, l'Allemagne ouvrira le bal à Munich face à l'Ecosse. La Mannschaft qui aura une pression particulière lors de ce tournoi à domicile, comme l'a expliqué le milieu de terrain Toni Kroos :

"Un tournoi à domicile, c'est particulier, parce que tu ressens immédiatement ce qui se passe après une victoire ou une défaite. Je pense que l'Allemagne aime les tournois à la maison", estime le milieu de terrain aux 109 sélections. "Ce qui signifie que nous serons responsables de l'ambiance dans le pays au cours de ces prochaines semaines."

Favorite dans ce groupe A, l'Allemagne devra néanmoins se méfier de la Suisse, dirigée d'une main de maître par le métronome Granit Xhaka, ou encore de la Hongrie, qui possède en Dominik Szoboszlai un joueur capable de faire la différence à lui tout seul.

A l'instar de Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri fait partie des vétérans de l'équipe de Suisse Image : Jan Huebner /Imago Images

Groupe B : l'Italie en reconstruction

Dans le groupe B, c'est l'Espagne qui sort du lot. S'il est vrai que cette équipe de la Roja est assez jeune et n'a pas la même aura que ses illustres devancières, sacrées championnes du monde et d'Europe, elle possède une grande force collective, estime Pedri :

"Notre plus grande force, c'est que nous sommes une équipe, une famille, sur et en dehors du terrain. Une équipe sera toujours plus forte qu'un seul joueur. Vraiment, nous sommes unis quand nous jouons mais aussi en dehors", assure le milieu de terrain du FC Barcelone.

L'Espagne évoluera dans le même groupe que l'Italie, championne d'Europe en titre mais en pleine reconstruction, et surtout que la Croatie de Luka Modric, toujours là où on ne l'attend pas. L'Albanie, elle, fera tout pour limiter la casse.

L'Espagne avait été éliminée par l'Italie lors de l'Euro 2020. L'heure de la revanche pour la Roja ? Image : David Klein/Sportimage Photo/Newscom/picture alliance

Groupe C : l'Angleterre et sa ribambelle de stars

Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden... Finalistes du dernier Euro, les Three Lions s'avancent confiants dans ce tournoi et ne doivent pas se cacher, selon le défenseur Kieran Trippier :

"Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous ne devrions pas hésiter à dire que nous pouvons gagner. Nous ne disons pas cela de manière arrogante. Nous avons un super groupe, un excellent entraîneur, un excellent staff. Nous avons été si près du but pendant tant d'années qu'il s'agit maintenant de passer à l'étape suivante. Vu l'équipe que nous avons, j'y crois. A nous de le montrer maintenant", a déclaré le défenseur anglais.

L'Angleterre qui devra néanmoins se méfier car elle se trouve dans un groupe C plutôt homogène, en compagnie du Danemark, toujours dans les bons coups, de la Serbie, irrégulière mais qui a toujours des joueurs talentueux, ou encore de la Slovénie du gardien Jan Oblak et de l'attaquant Benjamin Sesko.

Harry Kane et les Three Lions avaient battu le Danemark en demi-finales de l'Euro 2020 Image : PAUL ELLIS/REUTERS

Groupe D : la France, un statut à justifier

Finaliste de la dernière Coupe du monde, la France s'avance une fois de plus avec l'étiquette de favori. S'il est vrai que les Bleus n'ont pas montré grand chose lors de leurs dernières sorties, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, a expliqué Kingsley Coman en conférence de presse :

"Nous sommes sereins, nos ambitions n'ont pas changé. Après c'est un grand mot : ce n'est pas parce qu'on est sereins que nous allons gagner. Mais nous allons tout faire pour. Il n'y a pas péril en la demeure. Lors des matchs de préparation, nous avons essayé des choses, on a pris de la confiance, des repères. C'était le but. Maintenant, nous allons aborder la compétition avec un autre visage", promet l'ailier du Bayern Munich.

La France devra tout de même élever son niveau de jeu dans un groupe D assez relevé, qui compte les Pays-Bas, véritable outsider, l'Autriche, qui ne cesse de progresser, ou encore la Pologne, qui devra malheureusement se passer de son capitaine Robert Lewandowski lors du premier match.

Kylian Mbappé rêve de décrocher l'Euro avec les Bleus Image : Robert Michael/dpa/picture alliance

Groupe E : l'outsider belge

De son côté, la Belgique a hérité d'un groupe E à sa portée, avec la Slovaquie, la Roumanie ou encore l'Ukraine. Des Diables Rouges portés par Kevin de Bruyne, Romélu Lukaku ou encore Jérémy Doku qui auront leur mot à dire dans ce tournoi, même s'ils sont moins en vue que par le passé, estime Axel Witsel :

"Avant, nous étions parmi les favoris. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans un rôle d'outsider. Mais le mix qu'on a entre cette jeunesse et les joueurs expérimentés, je pense qu'on a beaucoup de qualité dans ce groupe. Après, parler d'aller la gagner, je trouve que c'est un peu tôt", tempère le milieu de terrain de l'Atletico Madrid.

"Je préfère la philosophie où on aborde les rencontres les unes après les autres. Je pense que c'est comme ca qu'il faut avancer durant ce tournoi, mais c'est clair qu'on veut aller le plus loin possible."

Auteur de 85 buts en 115 sélections, Romélu Lukaku sera chargé de transformer les ballons belges en buts Image : Matthias Hangst/AFP/Getty Images

Groupe F : le Portugal emmené par l'inusable Cristiano Ronaldo

Enfin dans le groupe F, le Portugal apparaît là aussi comme favori. Une équipe qui possède une armada de stars mais dont le joueur le plus important reste Cristiano Ronaldo.

207 sélections, 130 buts, le tout à 39 ans : Cristiano Ronaldo est éternel Image : Hannah Mckay/REUTERS

Malgré les années, l'attaquant de 39 ans a toujours un incroyable impact, estime son entraîneur Roberto Martinez :

"Cristiano Ronaldo a une expérience incroyable. Aucun joueur n'a disputé cinq championnats d'Europe. C'est son sixième Euro, c'est quelqu'un qui sait parfaitement utiliser les espaces et conclure les actions. Un joueur vraiment spécial", a déclaré le technicien espagnol.

Le Portugal qui affrontera la Turquie, la République Tchèque et la Géorgie, dont c'est la toute première participation.