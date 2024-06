Euro 2024 : l'Angleterre et la France sans gloire

A Cologne, les Three Lions ont buté sur une équipe de Slovénie bien organisée et n'ont pu faire mieux que match nul 0-0. Un résultat qui permet à l'Angleterre de terminer première de sa poule avec cinq points.

Qualification historique pour la Slovénie

Ce nul permet également à la Slovénie de se qualifier pour le tour suivant. Avec trois points, les Slovènes sont assurés de terminer parmi les meilleurs troisièmes, pour la plus grande joie d'Adam Gnezda Čerin :

"Nous sommes heureux. C'est la première fois que nous nous qualifions pour le tour suivant. Nous avons écrit l'histoire, je suis fier de mon équipe. Nous avons déjà réalisé quelque chose de grand, nous avons désormais hâte de jouer la phase à élimination directe", a déclaré le milieu de terrain du Panathinaikos.

"Mais là, nous avons besoin de célébrer ce point pris. On verra ensuite qui on affrontera au prochain tour."

La Slovénie qui termine derrière le Danemark en raison d'une moins bonne situation disciplinaire (sept cartons écopés contre six pour le Danemark). Les Danois, qui n'ont pu faire mieux que 0-0 face à la Serbie, affronteront l'Allemagne en huitièmes de finale, samedi prochain à partir de 19h en temps universel.

Des Bleus décevants

Un peu plus tôt dans la journée, on jouait les derniers matchs du groupe D. A Dortmund, la France n'a pu faire mieux que 1-1 face à la Pologne. Kylian Mbappé a ouvert le score sur pénalty, Robert Lewandowski a répliqué, également sur pénalty. Les Bleus se qualifient sans gloire pour les huitièmes, mais pour le milieu de terrain Eduardo Camavinga, il n'y a pas de quoi s'inquiéter :

"Je pense que le plus important, c'est d'avoir assuré la qualification. Maintenant, c'est une autre compétition qui commence. On a manqué d'efficacité, faut être honnête, mais on a une grande équipe, on va se relever. On a de grands joueurs - de grands attaquants aussi - et j'ai confiance en eux", a assuré le sociétaire du Real Madrid.

La France termine deuxième de sa poule car, de son côté, à Berlin, l'Autriche a battu les Pays-Bas 3-2 et s'est emparée de la première place.

Sous les yeux d'Antoine Griezmann, Robert Lewandowski a inscrit son 83è en 152 sélections Image : Friso Gentsch/dpa/picture alliance

L'Ukraine ne veut pas faire de calcul

Ce soir, suite et fin des derniers matchs de poule, avec le groupe E pour ouvrir le bal. Un groupe très indécis, puisque les quatre équipes comptent chacune trois points.

Opposée à la Belgique à Stuttgart, l'Ukraine peut en théorie se contenter d'un point pour se qualifier - tout dépendra du résultat de l'autre rencontre, qui aura lieu à Francfort entre la Slovaquie et la Roumanie.

Mais le sélectionneur Serguei Rebrov préfère jouer pour gagner plutôt que d'entrer dans des réflexions complexes :

"Les calculs, je laisse ca aux journalistes. Nous connaissons les conditions de qualification, mais je pense que le plus important est de penser à la victoire. Je ne sais pas comment la Belgique pense ou comment elle va jouer, mais en tous cas, nous, nous sommes prêts pour n'importe quel scénario. Nous devons nous battre pour gagner, c'est très important pour nous", a déclaré l'ancienne gloire du Dynamo Kiev.

Ukraine-Belgique, tout comme Slovaquie-Roumanie, ce sera à partir de 16h en temps universel.