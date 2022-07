Euro 2022 : Allemagne-France, demi-finale de gala

Championnes d'Europe à huit reprises, les Allemandes semblaient un ton en dessous des favorites cette année. Mais grâce à une expérience des grands tournois, la Mannschaft est parvenue à se hisser jusque dans le dernier carré, grâce à un collectif de fer.

Tout donner jusqu'au bout

C'est désormais la France qui se dresse sur le chemin des Allemandes. Pour la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg, il est possible de se qualifier pour la finale, à condition de se donner à 100% :

"Nous allons jouer une demi-finale d'Euro contre une équipe qui est à ce stade de la compétition pour la première fois de la compétition mais qui a de grandes ambitions. La France fait partie des favoris, je le dis depuis le début. Je peux néanmoins promettre une chose : quel que soit le résultat, nous sortirons du terrain en nous disant que nous avons tout donné. J'aimerais cependant qu'on donne tout et qu'on fasse en sorte d'obtenir un résultat positif", a déclaré Martina Voss-Tecklenburg en conférence de presse.

L'efficacité avant tout

De son côté, la France rêve de disputer la première finale continentale de son histoire. Privées de son attaquante star Marie-Antoinette Katoto, qui s'est blessée au genou lors de la rencontre face à la Belgique en phase de poules, les Bleues ont quelque peu manqué d'efficacité au cours du tournoi. Le quart de finale face aux Pays-Bas en a été la parfaite illustration, avec une domination sans partage qui s'est soldée par une courte victoire 1-0 en prolongations. Pour la sélectionneuse Corinne Diacre, la clé sera l'efficacité, et rien d'autre :

"Pour nous, l'important, ce n'est pas d'avoir le ballon ou pas. L'important, c'est d'être efficace. On va surtout travailler là-dessus. On a vu certaines équipes avoir la possession à outrance ; mais si ces équipes-là ne sont pas efficaces dans les deux surfaces, cela ne sert pas à grand-chose", a estimé la meilleure En tous cas, nous n'allons pas changer notre plan de jeu. L'idée sera la même : bien finir le match, et on va essayer de marquer plus rapidement que lors de notre dernière rencontre."

Allemagne-France, coup d'envoi de la rencontre prévu à 19h en temps universel. L'équipe gagnante de cette rencontre affrontera l'Angleterre, auteur d'une performance XXL face à la Suède.

Un travail pas encore terminé

Malmenées en début de rencontre par les Suédoises, qui ont notamment touché la barre transversale, les Anglaises se sont petit à petit réveillées, poussées par le public du Bramall Lane de Sheffield quasiment acquis à leur cause. Suite à l'ouverture du score de Beth Mead à la 34ème minute - son sixième but dans le tournoi -, l'Angleterre a déroulé pour finalement s'imposer 4-0.

Les Lionnes se qualifient ainsi pour la finale d'un tournoi pour la première fois de leur histoire. Mais pour la sélectionneuse Sarah Wiegman, il reste encore une marche à gravir :

"C'est assez incroyable ce qui nous arrive, et je suis heureuse de faire partie de ce conte de fées. Je suis fière de ce que j'ai accompli avec cette équipe, mais le travail n'est pas terminé. Nous voulons aller plus loin encore", a-t-elle déclaré après la rencontre.

La technicienne néerlandaise sait de quoi elle parle, elle qui était à la tête de l'équipe des Pays-Bas qui a remporté le dernier Euro, en 2017.