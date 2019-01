Et le Ballon d'Or africain 2018 est...

Mohamed Salah sera-t-il de nouveau Ballon d’Or africain 2018? Déjà détenteur de cette distinction pour l’année 2017, l’attaquant égyptien de Liverpool part une nouvelle fois favori pour être sacré meilleur buteur du continent.

Deux autres joueurs concourent pour ce prix, décerné ce mardi par la Confédération africaine de football (CAF) à Dakar : le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et le Sénégalais Sadio Mané.

Le roi Salah

Salah a marqué 44 buts la saison dernière et caracolé en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat d'Angleterre, avec 32 buts inscrits en 2017-2018. A peine remis d’une blessure à l’épaule, Mohamed Salah n’avait pas pu empêcher l’élimination de la sélection égyptienne dès le premier tour du Mondial en Russie.

Mohamed Salah (Ligue des Champions, match Liverpool/Naples, le 11 décembre 2018)

Mané, star de la Ligue des Champions

Sadio Mané, attaquant âgé de 26 ans, est son coéquipier en club et son concurrent le plus sérieux pour le titre 2018. En 2017, il avait obtenu la deuxième place au classement du Ballon d’Or et la troisième place l’année précédente. En C1, il a marqué dix buts la saison dernière.

Sadio Mané en Ligue des Champions (Liverpool/PSG, le 28.11.18)

Aubameyang, lauréat 2015

Pierre-Emerick Aubameyang a été le meilleur buteur de Premier League avec 14 buts marqués, mais son transfert du Borussia Dortmund à Arsenal l’hiver dernier ne lui a pas porté chance. Il avait toutefois déjà été sacré Ballon d’Or africain 2015.

Pierre Emerick Aubameyang (Premier League)

Rares doublés

Seuls trois joueurs ont remporté deux fois d’affilée le trophée du Ballon d’Or : le Camerounais Samuel Eto’o (2003 et 2004), le Sénégalais El Hadji Diouf (2001 et 2003) et l’Ivoirien Yaya Touré (2011 et 2012).

Le Ballon d'Or africain a été décerné de sa création, en 1970 à 1994 par le magazine France Football. Désormais, c'est la CAF qui l'attribue chaque année au meilleur joueur du continent.

Sur les traces de Samuel Eto'o

CAN 2019 en Egypte

Par ailleurs, l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) a été attribuée à l'Égypte, c'est ce qu'a annoncé le président de la CAF Ahmad Ahmad.

L'Afrique du Sud et l'Egypte s'étaient proposées pour organiser la prochaine compétition continentale pour remplacer le Cameroun qui "n'était pas au point".

La CAN-2019 se tiendra du 15 juin au 13 juillet. L'Egypte a déjà organisé quatre fois la CAN, la dernière fois c'était en 2006.



(avec agences)