Entre attaques rebelles et Ebola à Beni

"De quoi meurent-ils? Peu importe !" C’est avec ce titre que la tageszeitung est revenue sur la situation très inquiétante à Beni, dans l’est du Congo. Après les derniers massacres dans cette région de la RDC, région où sévit une épidémie d’Ebola, deux combats se mènent. Les médecins luttent pour contrôler la propagation du virus et les activistes de leur côté, exigent la fin des tueries.

L’horreur à Béni

Une montagne de cadavres, tous couverts de sang - de telles images proviennent actuellement de l'est de la République démocratique du Congo, décrit le quotidien de Berlin. Le récent massacre près de la ville de Beni a eu lieu au cœur de la zone où sévit Ebola.

D’après le ministère congolais de la santé, 151 cas suspects d'infections à Ebola ont été enregistrés autour de Beni, et plus de 100 personnes sont mortes depuis le début du mois d'août. Pire, regrette die tageszeitung, les attaques et les menaces des rebelles entravent le travail des équipes de lutte contre Ebola.

Pour le quotidien de Berlin, ce ne sont pas seulement les rebelles et Ebola qui alimentent les conflits en RDC, mais aussi les prochaines élections du 23 décembre.

Dans de nombreuses provinces, les jeux de pouvoir politique sont actuellement très animés, les milices sont soit combattues, soit soutenues par l’armée. Beaucoup de Congolais s'attendent à une augmentation de la violence dans les mois à venir, constate die tageszeitung.

La Bundeswehr sort du cadre de sa mission

La mission de la Bundeswehr au Mali ne respecte pas le mandat du Bundestag. C’est le constat de die Welt. Le Bundestag, c’est la chambre basse du parlement allemand et la Bundeswehr, l’armée allemande.

Selon le mandat du Bundestag, la Bundeswehr n'est autorisée à soutenir les unités françaises que dans une mesure très limitée - aucune coopération étroite avec la mission française, "Barkhane" n'est prévue.

Mercredi dernier, le gouvernement fédéral s’était exprimé pour la première fois devant les députés de la commission de la défense sur la coopération entre la Bundeswehr et l'armée française dans la région.

Selon die Welt, en décembre 2017 et en janvier de cette année, des drones et des hélicoptères allemands ont été utilisés pour soutenir les troupes françaises. La Bundeswehr est stationnée au Mali dans le cadre de la mission des Nations unies, la "Minusma". La tâche de l'armée allemande est de promouvoir la stabilisation du pays.

La France, en revanche, a lancé l’opération antiterroriste "Barkhane" au Mali et dans d’autres pays du Sahel. Une mission qui tue aussi délibérément des militants islamistes. Les missions assignées aux deux forces ne sont pas les mêmes, selon die Welt.

Du jaune au vert

Le vieux Yacouba Sawadogo a décidé de planter des arbres pour arrêter la désertification au Burkina Faso. Maintenant, il a reçu le prix Nobel alternatif, se réjouit die tageszeitung.

Le prix sera décerné pour la 39ème fois cette année. Il rend hommage aux défenseurs des droits de l'homme, de la protection de l'environnement et de la paix depuis 1980. Cette année, les organisateurs veulent attirer « l'attention du monde » sur le travail révolutionnaire des lauréats pour l’humanité, en restaurant les terres dégradées.