En Afrique, des méthodes alternatives contre la Covid-19

Prendre des vitamines ou avoir recours à la médecine traditionnelle contre la Covid-19 : la pratique est répandue dans de nombreux pays africains. Pour ceux et celles qui y ont recours, il s’agit de renforcer l'immunité de l’organisme pour éviter la maladie ou lutter plus efficacement contre elle.

Sodabi au Bénin

Au Bénin, c’est un mélange d’artemisia combiné à d’autres plantes qui est souvent prescrit. "On utilise beaucoup plus en prévention l’artémésia avec des antibiotiques de plantes qu’on appelle le tchayo. C’est un antibiotique de la famille de l’azithromycine et on ajoute aussi de la vitamine. Tout cela mélangé à une boisson qu’on appelle le sodabi", témoigne Rodrigue Angelo Kpotchémé, délégué médical et ancien président de l’association béninoise des délégués médicaux.

Ce mélange se boit à volonté. Ce qui constitue une source d’inquiétude concernant les effets sur la santé.

Des habitants de Cotonou qui veulent éviter la Covid-19

"Nos populations, n'ont trouvé comme bouée de sauvetage que le recours à ces produits. Malheureusement c'est dans des conditions qui ne respectent aucune norme pharmaceutique, aucune norme sanitaire. Même quand on a recours à ces plantes médicinales, il y a des spécialistes locaux qui font de bons traitements. Mais on n’a malheureusement pas toujours l'expertise de ces tradi-thérapeutes qui soit au service de ceux qui font l'automédication", souligne Robin Accrombessi, le président de l’association La voix des consommateurs qui tire la sonnette d’alarme.

Si les produits utilisés de manière préventive suscitent des interrogations, Rodrigue Angelo Kpotchémé rappelle qu’il y a un protocole de prise en charge des malades de la Covid-19. Selon lui, pour la prise en charge, il y a la chloroquine, il y a l’azithromycine, il y a la vitamine C, à des dosages bien précis. Ceux qui sont détectés aujourd’hui positifs sont traités avec ce protocole.

Un protocole qui, selon Rodrigue Angelo Kpotchémé, a donné dans la plupart des cas, de bons résultats.