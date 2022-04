Emmanuel Macron : une ascension fulgurante

Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 à Amiens, à environ 140 kilomètres au nord de Paris, de parents médecins.

Après sa scolarité, il intègre l'Ecole nationale d'administration, l’école des élites politiques françaises.

A sa sortie de l'ENA, il intègre la prestigieuse Inspection générale des finances et est recruté en 2008 par la banque d’affaires Rothschild.

En mai 2012, François Hollande le convainc de rejoindre l'Elysée en tant que secrétaire général adjoint de la présidence. Ce sera le début d’une très rapide ascension politique.

La victoire à la présidentielle

En août 2014, il est nommé ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique dans le gouvernement de Manuel Valls.

Le 6 avril 2016, il crée le mouvement "En Marche !" et dans la foulée, démissionne du gouvernement. Sept mois plus tard, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2017, un scrutin qu’il remporte au second tour avec plus de 66% des suffrages face à la candidate d’extrême droite, Marine Le Pen. Il devient ainsi, à 39 ans, le plus jeune président de la République française.

Emmanuel Macron a connu une ascension fulgurante

Changement de génération

L’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir marque un changement total de génération en France, selon le journaliste Alfred Grosser, âgé de 92 ans et fin connaisseur de la politique française.

“Tous les anciens sont partis. Sarkozy, Juppé, Hollande notamment. Soudain, le champ est libre pour un tout jeune", explique Alfred Grosser dans une interview à la DW.

Pour lui, Emmanuel Macron est la "grande coalition" qui a pris forme, un homme du centre qui prend des idées à gauche et à droite et qui a surfé sur le délitement des partis traditionnels.

Emmanuel Macron est aussi un fervent défenseur de l'Union européenne, un homme qui veut de bonnes relations avec l'Allemagne, des frontières ouvertes et qui considère les réfugiés comme "une chance".

Des phrases qui choquent

Mais l'homme est aussi habitué de petites phrases qui font polémique et choquent une partie de ses concitoyens.

Interpellé par un jeune vêtu d’un t-shirt qui lui reproche de "s’acheter des costards", Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie, retorque : "Vous n’allez pas me faire peur avec votre tee-shirt, la meilleure façon de se payer un costard, c’est de travailler ".

Interrogé en janvier dernier sur les Français qui rechignent à se faire vacciner contre la Covid-19, le président répond qu’il a “très envie de les emmerder jusqu’au bout”.

“Je n’ai jamais méprisé les Françaises et les Français", se défendra-t-il par la suite.

Emmanuel Macron en compagnie de Brigitte son épouse, le 10 avril 2022 dans le nord de la France

Côté vie privée, Emmanuel Macron est marié depuis 2007 avec Brigitte Macron, son ancienne professeure de français. Ils se sont rencontrés alors qu’il avait 16 ans et elle 24 ans de plus, et était déjà mère de trois enfants.