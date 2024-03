Qui est le groupe terroriste derrière l'attentat en Russie ?

En Russie, l'enquête se poursuit après l'attentat contre une salle de spectacle vendredi dernier (22.03). Au moins 137 personnes sont mortes, abattues par des terroristes qui sont entrés dans le bâtiment et ont visé des civils avec des armes automatiques. Ils ont ensuite mis le feu au Crocus City Hall, le lieu de l'attaque. Depuis, les autorités russes disent avoir avoir arrêté onze personnes et quatre individus, les assaillants présumés, ont été placés en détention provisoire dans la nuit de dimanche (24.03) à lundi.

Un groupe existant depuis dix ans

Vendredi, très vite, l'attentat a été revendiqué par l'organisation Etat islamique au Khorasan. Cette branche de l'Etat islamique n'est pas la plus connue du groupe. Mais elle est pourtant très active, la plus meurtrière de l'organisation. Son nom se rapporte au nom médiéval de l'Afghanistan qui englobait alors une partie du Turkménistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan.

Le groupe est connu depuis son apparition pour la première fois en Afghanistan il y a dix ans, en 2014, fondé par des anciens talibans et membres d'Al-Qaida. Un groupe puissant. "Il compte plusieurs milliers de combattants", raconte à l'agence Reuters, Dan Bymen, chercheur au Centre d'études stratégiques et internationales à Washington. "On pensait qu départ qu'il s'agissait d'un groupe de guérilla qui menait des attaques terroristes occasionnelles, mais qui se concentrait principalement sur l'Afghanistan. Et puis il y a eu des attaques au Pakistan et une attaque de grande envergure en Iran", détaille-t-il encore, faisant référence à l'attentat, en janvier dernier, qui a couté la vie à plus de 90 personnes à Kerman.

Les quatre assaillants présumés ont été placés en détention provisoire pour deux mois Image : Sefa Karacan/Anadolu/picture alliance

L'Europe en ligne de mire

Dans le viseur du groupe aujourd'hui aussi, il y a donc aussi l'Europe. A quelques mois des Jeux Olympiques à Paris, la France vient d'ailleurs, après l'attentat de Moscou, de relever son niveau d'alerte terroriste au plus haut. Justification de Paris : des attentats du groupe Etat islamique au Khorassan ont déjà été déjoués en France et en Allemagne aussi. Pas plus tard que la semaine dernière, la Police allemande avait arrêté deux hommes membres de l'organisation, qui projetaient, depuis l'Allemagne, un attentat en Suède.

Vendredi dernier, c'est donc la Russie qui a été touchée. "La Russie est un ennemi de longue date de la communauté djihadiste au sens large, si l'on remonte à la lutte contre l'Union soviétique en Afghanistan, bien sûr", décrypte Dan Bymen. "Dans les années 1990, la Tchétchénie était probablement le premier foyer de djihad dans le monde. La Russie a aussi soutenu la Syrie pendant la guerre civile, face notamment à l'État islamique."

Ennemi des talibans afghans

Le 3 janvier dernier, au moins 91 personnes ont été tuées dans un attentat perpétré à Kerman en Iran Image : IRAN PRESS/AFP

Le groupe désigné aussi parfois sous le sigle EI-K dans le monde francophone est aussi un ennemi des talibans en Afghanistan, d'où la multiplication des attentats sur place. En 2021, le groupe Etat islamique au Khorassan avait même tué Hamdullah Mokhlis, le chef de la sécurité des talibans à Kaboul.

Ce lundi le Kremlin refuse de commenter la revendication du groupe dans l'attentat à Moscou le 22 mars. "L'enquête est en cours et l'administration présidentielle aurait tort de faire des commentaires sur le déroulement de l'enquête", a dit le porte-parole de Vladimir Poutine. Les recherches dans les décombres du bâtiment où a eu lieu l'attentat se poursuivaient ce lundi.