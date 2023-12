Des projets d’attentats présumés déjoués en Europe

Huit personnes soupçonnées de préparer des attentats ont été arrêtées dans deux coups de filets séparés, au Danemark, aux Pays-Bas et en Allemagne.

Les deux opérations ne sont toutefois pas directement liées. En Allemagne, où les actes antisémites ont connu une forte hausse depuis le 7 octobre et l’attaque terroriste du Hamas en Israël, le parquet fédéral affirme que les quatre hommes arrêtés auraient planifié de "possibles attentats contre des institutions juives en Europe".

"Le danger est réel et n'a pas été aussi élevé depuis longtemps" : c’est en des termes inhabituellement directs et sans ambiguïté que Thomas Haldenwang, le président de l'Office allemand pour la protection de la Constitution et la lutte contre le terrorisme, avait mis en garde contre le risque d’un attentat.

C’était il y a deux semaines, alors que les autorités allemandes sont sur le qui-vive. Les activités liées au Hamas sont interdites sur le sol allemand, tout comme celles de Samidoun, un réseau qui dit soutenir les prisonniers palestiniens.

Environ 500 membres des forces de l'ordre ont effectué en Allemagne des perquisitions chez des membres et des sympathisants du Hamas et de l'organisation qui lui est liée Samidoun, tout deux interdits dans le pays Image : Fabrizio Bensch/REUTERS

Caches d’armes

Il y a un mois, la police avait également mené une vaste opération de perquisition à travers le pays dans le but de démanteler un réseau de soutien présumé au Hezbollah libanais.

Et c’est justement depuis le Liban, où sont basés des hauts responsables du Hamas, que le groupe d’hommes arrêtés hier aurait reçu ses ordres. Trois d’entre eux ont été interpellés à Berlin, le quatrième à Rotterdam aux Pays-Bas. Plusieurs appartements et un restaurant ont été perquisitionnés.

Les quatre hommes seraient étroitement liés aux dirigeants des Brigades al-Qassem, l’aile militaire du Hamas.

Mais c’est bien avant le 7 octobre, à savoir dès le printemps, que l’un d’entre eux aurait été chargé de localiser en Europe "un dépôt souterrain d'armes en Europe que l'organisation avait caché dans le passé", explique le parquet.

Les armes devaient être transférées à Berlin et tenues à disposition pour d'éventuels attentats contre des institutions juives en Europe. La cible précise n’est en revanche pas connue.

Le centre Islamique de Hambourg (IZH) est soupçonné de soutenir le mouvement chiite libanais Hezbollah, selon le ministère allemand de l'Intérieur Image : Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Craintes pour les rassemblements publics

Selon les derniers chiffres officiels, le Hamas compte quelque 450 membres en Allemagne.

Au-delà du Hamas, les services de sécurité constatent un "arrimage" d’Al-Qaïda et du groupe Etat islamique, qui appellent à commettre des attentats au nom du conflit au Proche-Orient.

L'Office allemand de protection de la Constitution craint de voir des individus se radicaliser au point de pouvoir attaquer des cibles comme des manifestations publiques en plein air avec une arme blanche ou un véhicule.