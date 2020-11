Donald Trump se déclare vainqueur de la présidentielle

Le président sortant Donald Trump prétend avoir remporté la présidentielle américaine alors que les opérations de dépouillement ne sont pas terminées.

"Nous étions en train de remporter cette élections. Et franchement, nous l'avons remportée", voilà ce qu'a déclaré Donald Trump ce matin depuis la Maison Blanche. Cette déclaration n'a pas de valeur juridique.

Les médias américains, eux, sont plus prudents et attendent encore car les résultats sont très serrés entre Donald Trump et Joe Biden.





Pour contrer les "fake news", la plate-forme Facebook va mettre en place un label sur l'affichage automatique du décompte des voix des deux camps après que "le président Trump a clamé prématurément sa victoire".

Ce matin, Twitter avait mis en garde ses utilisateurs contre un message publié par Donald Trump et dans lequel le président sortant accuse ses rivaux démocrates d'essayer de "voler" l'élection présidentielle.