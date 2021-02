Des contaminations en hausse, mais des écoles qui rouvrent en Allemagne

Depuis plusieurs semaines, les cours n'avaient lieu en Allemagne qu'à distance, sur internet. Et aujourd'hui [22.02.21], c'était la rentrée des classes… dans le respect bien sûr des mesures d'hygiène anti-Covid-19. Mais ce retour de jeunes – et d'adultes – dans les établissements scolaires inquiète certains Allemands, alors que les contaminations repartent à la hausse.

Quand le réveil se remet à sonner

Beaucoup d'enfants ont sans doute eu du mal à se lever, ce matin, pour être à 8h à l'école. Depuis le début du confinement partiel au mois de novembre, les cours en ligne permettent au moins aux élèves de dormir un peu plus longtemps.

Mais c'est aussi avec soulagement que de nombreux enfants du primaire et de bacheliers ont retrouvé leurs camarades… et parfois aussi leurs profs, à l'instar d'Esmey, élève à l'école Fritz Reuter de Kiel, dans le Schleswig-Holstein, Land du nord de l'Allemagne : "J'avais hâte de revoir tous les autres enfants et les profs et je suis content de ne plus devoir apprendre tout seul à la maison", déclare-t-il.

Dégâts psychologiques

Il était temps de rouvrir les écoles, de l'avis de Karin Prien. La ministre de l'Education du Land de Schleswig-Holstein s'est exprimée ce matin chez nos confrères du Deutschlandfunk :

"Quand on empêche les enfants d'avoir des contacts avec d'autres pendant des mois, les experts estiment que près d'un tiers d'entre eux a besoin d'un suivi psychologique voire psychiatrique. Et même les autres sont fortement freinés dans leur développement. Ce qui est encore plus grave que les lacunes scolaires qui par ailleurs s'accumulent."

Demandes des enseignants

Plus question de se protéger avec des masques en tissu ou des écharpes, le personnel enseignant comme les élèves devront porter des masques chirurgicaux ou FFP2.

Les syndicats d'enseignants réclament aux pouvoirs publics d'équiper les personnes qui reprennent les cours de masques appropriés et de renforcer les dispositifs préventifs.

Julia Hanf, professeur de l'école Fritz Reuter, fait part de son scepticisme: "C'est un sentiment bizarre. Le nombre de cas [de contamnination au coronavirus] se remet à augmenter, alors on se demande si le moment est bien choisi. Personnellement, je ne sais pas, on verra avec le temps."

Par ailleurs, ils se joignent aux épidémiologistes pour demander au gouvernement de revoir le calendrier de vaccination afin de faire remonter les enseignants dans l'ordre de priorité et de les protéger eux, leurs élèves et les familles des élèves.

Le directeur de l'école Fritz Reuter de Kiel, Cay Tonner, explique : "Nous sommes en première ligne ici, avec les enfants. Alors c'est sûr que ce serait mieux que les enseignants, mais aussi les autres personnes qui ont des contacts avec d'autres gens, puissent être vaccinées au plus vite."

Les employés des crèches, des maternelles et du primaire pourraient ainsi commencer à être vaccinés dès le mois de mars, après les personnes âgées.

Voir la vidéo 04:38 Partager Covid-19 : tout un arsenal pour affronter le virus Envoyer Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web Permalien https://p.dw.com/p/3oal1 Covid-19 : tout un arsenal pour affronter le virus

Contaminations en hausse

Avec 7.676 cas de coronavirus confirmés, l'Institut Robert Koch (RKI) a relevé hier [21.02.21] 1.562 cas de plus que la semaine précédente. Ce pic serait dû à la propagation de nouveaux variants du virus, plus contagieux.

Malgré leur impatience à retrouver une vie normale, le ministre de la Santé Jens Spahn appelle ses concitoyens à "rester prudents", à continuer à se faire dépister et à se faire vacciner quand c'est possible.

Vers un déconfinement progressif

La chancelière Angela Merkel laisse entrevoir une nouvelle stratégie de déconfinement par étapes. De nouvelles mesures en cours d'élaboration permettraient d'autoriser progressivement davantage de contacts avec autrui, de rouvrir tous les établissements scolaires puis les structures sportives, les restaurants, les lieux culturels.

Pour l'heure, les restrictions en vigueur sont maintenues au moins jusqu'à début mars.