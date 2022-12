De l'eau potable aux habitants de Tillia au Niger, un point essentiel au retour à la paix

C'est un ouf de soulagement pour la population à la vue des premières gouttes d’eau du nouveau forage de Tillia d’une capacité de 80 mètres cubes par heure. Ici, le manque d’eau potable exacerbe depuis des années les conflits intercommunautaires.

Pour prévenir ces conflits, ce nouveau forage de 750 mètres de profondeur vient d’être achevé. Il devrait couvrir les besoins en eau de la population et du bétail, comme le précise Herman Nicolaï, l’ambassadeur d’Allemagne au Niger.

"C’est la Haute autorité à la consolidation de la paix qui nous a expliqué le conflit autour de l’eau dans la région et nous a averti de la nécessité de faire quelque chose. Et on a ainsi voulu venir en aide avec ce projet dont nous pensons qu’il va améliorer les conditions de vie de la population, mais aussi contribuer à la paix sociale dans la région"

L'agriculture est aussi affectée quand il y a manque d'eau

Les souffrances des femmes assouvies

Le nouveau forage de Tillia alimente un château d’eau de 100 mètres cubes relié à 20 bornes fontaines dans la ville. Oumar Gaigaichatou, mère de famille à Tillia, explique les souffrances qu'enduraient les femmes de cette région avant que ce forage ne soit inauguré:

"Avant, nous les femmes, nous souffrions beaucoup de la corvée d’eau. Nous pouvions passer plus de quatre heures à la fontaine publique avant d’être servies".

Mais maintenant, Dieu merci, il y a de l’eau partout. C’est la joie autour des fontaines et cela a créé un climat de détente et de cohésion dans la population", se rejouit-elle

Fini l'insécurité créée par le manque d'eau

Ce nouveau puit de Tillia est aussi salué par les éleveurs qui bénéficient désormais de plusieurs abreuvoirs pour leur bétail à la sortie de la ville.

Halidou Adirkou est l’un d’entre eux. Il explique que "leur région est peuplée majoritairement d'éleveurs. Le manque d’eau constituait une véritable source de conflits, souvent mortels, entres les différentes communautés. Mais ce forage va résoudre plus de 80% de ces problèmes de cohabitation et même d’insécurité. Comme vous pouvez le constater nous voilà tous, Arabes, Touaregs, Peuls et Haoussas en train de travailler ensemble dans la paix"

La réalisation de ce forage devrait donc contribuer à stabiliser cette région de Tillia, déjà meurtrie par plusieurs années de violences, du fait notamment de sa proximité avec le nord du Mali