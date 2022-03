Le décès de Soumeylou Boubèye Maïga ravive les tensions entre le Niger et le Mali

Info Matin 7h TU (22.03.2022)

Parmi les sujets au menu : le décès de l’ancien Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga qui ravive les tensions entre Bamako et Niamey, le début à Conakry des assises nationales diversement accueillies par les Guinéens, le dialogue républicain ouvert en Centrafrique et le risque évoqué d'un recours de la Russie à des armes chimiques et biologiques en Ukraine.