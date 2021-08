Covid-19: des manifestants disent toujours "Non" aux mesures de restrictions

Elles avaient été interdites, pourtant les manifestations contre les restrictions liées à la Covid-19 ont bien eu lieu.

Alors que le nombre d'infections en Allemagne repart à la hausse, les autorités craignaient que les participants à ces rassemblements n'enfreignent les règles relatives au port du masque et à la distanciation sociale.

Et c’est ce qu’il s’est passé. Pas ou très peu de masques et de distance entre les manifestants.

Et plus encore, selon la police, certains manifestants ont "harcelé et attaqué" des agents et ignoré les barrages dans la ville de Berlin. Conséquence : les forces de l’ordre ont eu recours à des tirs de gaz irritants et ont dû faire usage de la force.

A Berlin, la manifestation organisée par le mouvement "Querdenker" (Libres penseurs), qui s'est imposé comme la principale voix critique, a même tourné à l’affrontement avec les forces de l’ordre.

Les manifestations à Berlin ont tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre.

Des arrestations

Sur 5.000 personnes ayant pris part à la manifestation, plus de 600 ont été arrêtées, selon les forces de sécurité.

Selon Thilo Cablitz le porte-parole de la police "malgré l'interdiction, les gens ont quand même essayé de se réunir, de participer à des rassemblements interdits.

Il explique aussi "qu'ils se sont préparés pour de nombreux petits rassemblement partout (...) Et c'est exactement ce qu’il s'est passé. Des groupes plus petits ont tenté de se former. Il y en avait plusieurs centaines, puis plusieurs milliers", déclare Thilo Cablitz le porte-parole de la police.

A Berlin, la police a déployé plus de 2.000 agents en tenue antiémeute et ce sont surtout les meneurs des manifestations qui ont été interpellés.

"Non à la dictature du Corona" ou encore "Liberté", pouvait-on lire sur les pancartes de certains manifestants.

En France aussi

Des revendications similaires ont eu lieu aussi en France. La mobilisation contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions ne faiblit pas dans ce pays.

Ce week-end, plus de 200.000 personnes, contre 161.000 la semaine précédente, sont descendues dans les rues de plusieurs villes pour exprimer leur désapprobation.

Et un mot revient, là aussi, souvent dans les rangs des manifestants : "liberté":

"La liberté, il n’y a rien au-dessus de cela. On a commencé par perdre toutes nos libertés. Donc maintenant il faut que cela s’arrête, c’est tout " explique un manifestant.

Manifestation en France pour dire non au passeport sanitaire et l'obligation de se faire vacciner.

Les manifestants fustigent le pass sanitaire qu’ils qualifient de "liberticide" et disent marcher "contre la dictature".

Ils sont pour la plupart regroupés autour de hashtags comme #PassDeLaHonte ou #liberté sur les réseaux sociaux.

L’opposition aux mesures pour lutter contre la Covid-19 fédère des manifestants anti-masques, anti-vaccins ou anti-confinement.

Vers une troisième dose

Ces manifestations ont lieu alors que l'inquiétude sur la flambée du variant Delta monte. Un variant contre lequel les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces, selon plusieurs études.

Les deux entreprises pharmaceutiques entendent ainsi augmenter le prix de leur vaccin livré à l'Union européenne parce qu'elles l'ont adapté justement aux variants, selon le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, qui confirme une information du Financial Times.

Par ailleurs, alors qu’Israël administre déjà une troisième dose de vaccin, l'Allemagne compte également proposer dès le 1er septembre une dose de rappel aux personnes âgées et vulnérables, selon un projet du ministère de la Santé.

Le projet de texte recommande également la vaccination des enfants et adolescents âgés de 12 à 17 ans.