Covid-19 : la lutte continue entre restrictions et obligation de vaccination

Alors qu’Israël a lancé ce vendredi (30.07.2021) sa campagne de vaccination pour une troisième dose de sérum anti Covid-19, la plupart des pays occidentaux cherchent à administrer une deuxième dose à leurs citoyens.

Ailleurs, en l’occurrence dans les pays à faibles revenus, l’accès même au vaccin pour une première dose reste problématique. Tout ceci n’empêche pas que des mesures soient prises pour inciter, voire contraindre à la vaccination comme en France où aux Etats-Unis.

Vacciner davantage

L’un des premiers pays à avoir lancé une campagne de vaccination anti Covid-19, Israël. A ce jour 9,3 millions d’habitants, soit près de 60 % de la population, a reçu deux doses de vaccin. Le pays ouvre désormais la vaccination pour une troisième dose aux personnes âgées de 60 ans et plus dont environ 90 % ont déjà reçu leurs deux premières doses.

Avec le variant delta et l’augmentation des cas de contaminations, les mesures de restrictions comme le port du masque restent toutefois toujours d’actualité dans le pays.

Le président israelien Isaac Herzog recevant sa troisième dose de vaccin contre la Covid-19.

Le port du masque également plus que recommandé aux Etats- Unis. Le pays compte actuellement plus de 35 millions de cas et quelques 189 millions de personnes vaccinées.

Alors qu’il promettait "un été de liberté" à ses compatriotes, le président Joe Biden a dû resserrer les mesures : port du masque même pour les personnes vaccinées et obligation pour les employés fédéraux de se faire vacciner.

L’obligation de la vaccination est aussi imposée dans d’autres pays comme la France, cette fois au personnel médical. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations est actuellement au-dessus de 25.000 dans le pays.

Pour aller dans les cinémas, musées ou centres sportifs, les Français doivent se munir à présent d’un pass sanitaire auquel certains restent réfractaires.

Freiner la propagation

En Allemagne, alors que la campagne de vaccination ralentit, l’heure est à la réflexion pour renforcer les mesures de précaution. Le pays a enregistré aujourd’hui plus de 2.400 nouveaux cas en 24 heures et doit généraliser à partir de dimanche l’obligation pour les voyageurs non immunisés, qu’ils reviennent par avion, train ou voiture, de présenter un test anti-Covid à leur entrée sur le territoire.

L'Allemagne impose l’obligation pour les voyageurs non immunisés, qu’ils reviennent par avion, train ou voiture, de présenter un test anti-Covid à leur entrée sur le territoire.

En Inde, l'un des pays les plus durement touché par la pandémie, les autorités ont mis en place des mesures de confinement partielles, la quarantaine ou encore le port du masque. Avec 31 millions de cas actuellement et quelques 352 millions de vaccinés, la campagne de vaccination n'avancent pas aussi vite qu'il le faudrait.

Une campagne de vaccination qui piétine et des cas de contamination qui explosent, c’est ce qu’on observe également dans des pays en Afrique comme le Sénégal.

Sur 17 millions d'habitants, seuls 763.000 personnes ont été vaccinées à ce jour. Les autorités encouragent les populations à se faire vacciner et à respecter les mesures de protection comme le port du masque, ce qui reste encore peu suivi.