Coupe du monde: Marta, la meilleure buteuse de l'histoire

Un but brésilien inscrit sur pénalty par Marta. Élue six fois meilleure joueuse du monde, Marta détient maintenant le record absolu de buts marqués en Mondial, hommes et femmes confondus.

Miroslave Klose ( buteur allemand)

Avec 17 réalisations en cinq éditions, la Brésilienne a cassé le record détenu jusque là par l’Allemand Miroslav Klose, qui était de 16 buts en quatre matches.

Coupe du monde féminine

La deuxième affiche de la Coupe du monde opposait la Jamaïque à l’Australie. Les Australiennes se sont imposées 4-1. Dernière de la poule C, la Jamaïque est éliminée, tandis que l’Italie, le Brésil et l’Australie sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Et ce soir, c’est au tour des équipes du groupe D. Le Japon affronte l’Angleterre à 19 TU. Pendant ce temps, l’Ecosse sera aux prises avec l’Argentine.

A deux jours de la Coupe d’Afrique des nations, l’heure est aux derniers préparatifs

Entre autres préparatifs, des matches amicaux. Mardi,les Ecureuils se sont imposés 3-1. Les trois buts béninois ont été inscrits par Steve Mounié, l’attaquant de Hudderfield Town en Angleterre L'espoir des Mauritaniens après égalisation a été de courte durée...

Pour rappel, le Bénin jouera lors de la CAN dans le groupe F contre le Ghana, la Guinée Bissau et le Cameroun. La Mauritanie fera face pour sa part à la Tunisie, au Mali et à l’Angola dans le groupe E.

Michel Platini est sorti de garde à vue

Au terme d’une longue audition 15 heures sur les soupcons de corruption, à l’attribution des Mondiaux 2018, et 2022 respectivement à la Russie et au Qatar, l’ancien patron de l’UEFA est ressorti libre . Son avocat Maitre William Bourdon, estime que ce sont des agitations judiciaires sans fondements.