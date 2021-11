COP26 : Le monde du sport appelle à agir en faveur du climat

"Chers dirigeants du monde. Cet été, aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, nous, les athlètes, avons poursuivi l'excellence face aux défis. Sous une pression immense et dans l'adversité, nous avons tenu parole. Nous avons atteint des objectifs que d'autres croyaient impossibles. Chaque édition des Jeux vise à laisser un héritage durable. Mais comment transmettre cet héritage s'il n'y a pas une planète sûre et saine pour le vivre ? La chaleur, l'humidité et les conditions climatiques extrêmes font que nombre de nos sports sont déjà menacés. Et le sport n'est qu'une partie d'un tableau global bien plus vaste".

Le cri d'alarme de Kipchoge, Ouédraogo ou encore Tchatchet

C'est en substance, le cri d'alarme prononcé par plusieurs grands athlètes dans une vidéo de deux minutes où l'on voit notamment des images de fonte de glaces suite au réchauffement climatique. Parmi les athlètes intervenant dans cette vidéo, on peut notamment citer le Kenyan Eliud Kipchoge, double médaillé d'or du marathon, le tennisman britannique Andy Murray ou encore le basketteur espagnol Paul Gasol, mais aussi le Centrafricain Francky Mbotto, spécialiste du 800m, la nageuse burkinabè Angelika Ouédraogo ou encore l'haltérophile camerounais Cyrille Tchatchet, porte-drapeau de l'équipe des réfugiés lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Une Terre saine et sûre comme objectif

Après avoir fait de leur mieux cet été, dans des conditions difficiles, les athlètes attendent maintenant des dirigeants politiques qu'ils en fassent de même. "Maintenant, c'est votre chance d'être à la hauteur", ont-ils déclaré à l'attention des dirigeants du monde. "C'est la course que nous devons gagner. À la COP26, les Jeux olympiques des sommets sur le climat, nous avons besoin de vous pour nous guider. En travaillant ensemble pour assurer l'avenir dont nous dépendons tous. Tout autre résultat ne nous fera pas gagner cette course. Au cours des deux prochaines semaines, nous nous tournerons vers vous et vous soutiendrons pour forger l'héritage ultime : une Terre saine et sûre pour tous. Bien à vous, Athlètes du Monde."

Une forêt olympique dans la Grande Muraille verte

Il faut savoir qu'en réponse au réchauffement climatique, le Comité International Olympique, qui a un bilan carbone neutre, s'est engagé à être "climate positive", une expression en anglais pour dire que le CIO compte éliminer plus de carbone de l'atmosphère qu'il n'en émet. Le CIO a pour objectif de réduire ses émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de 30 % d'ici à 2024 et de 50 % d'ici à 2030 et compensera les émissions restantes grâce au projet de forêt olympique qu'il s'est engagé à planter au Mali et au Sénégal. Ce projet, qui fera partie de la Grande Muraille verte, verra ainsi quelques 355.000 arbres plantés dans près de 90 villages des deux pays, sur une superficie de 2.120 hectares environ.