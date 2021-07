JO Tokyo 2020 : Eliud Kipchoge, la superstar du marathon

Si le marathon a une star, c'est bien Eliud Kipchoge. L'athlète kenyan est tout simplement imbattable dans la discipline : champion olympique en 2016, Kipchoge bat deux ans plus tard le record sur la distance.

À Berlin, le Kenyan parcourt les 42 kilomètres et 195 mètres en 2h01min39 sec (soit une moyenne de 20km/h) et améliore de 21 secondes le record de son compatriote Dennis Kimeto, que ce dernier avait également décroché à Berlin, en 2014.

Eliud Kipchoge félicité par Feyisa Lilesa pour sa médaille d'or

Redoutable sur 5.000m

Outre le marathon, Kipchoge est également redoutable sur 5.000m, discipline dans laquelle il a fait ses débuts dans l'athlétisme, en 2002. À Dublin (Irlande), il avait alors fini cinquième des championnats de cross-country, avant de créer la sensation un an plus tard à Paris. Non seulement en terminant premier devant des spécialistes de la distance, comme le Marocain Hicham El Guerrouj ou encore l'Ethiopien Kenenisa Bekele, mais aussi en battant le record de la compétition, avec un chronomètre de 12min52sec.

Une enfance compliquée

Si Eliud Kipchoge fait actuellement parler de lui pour les courses de fond, la vie n'a pas toujours été facile pour cet athlète natif de la région de Kapsisiywa, en pleine vallé du Rift, le fief des athlètes kenyans dans l'Ouest du pays.

Fils d'une mère veuve, Kipchoge allait à l'école à pied et livrait à vélo le lait de sa famille sur plusieurs dizaines de kilomètres dans les années 1980.

C'est en 2001 que tout a basculé pour lui. Patrick Sang, natif lui aussi de Kapsisiywa et médaillé d'argent sur les 3000 mètres steeple aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, repère le jeune Eliud. La carrière de l'actuel roi du marathon était alors lancée...