"Compact with Africa", la réticence des investisseurs allemands

Journal 17h TU (19.11.2019)

Dans l'actualité: Berlin accueillle l'initiative "Compact with Africa pour inciter les entreprises allemandes et internationales à investir en Afrique alors que les investissements allemands sur le continent restent faibles. La RDC avec la proposition de budget 2020 présentée par le gouvernement. Et puis un point sur le bras de fer entre manifestants et forces de l’ordre à Hong Kong.