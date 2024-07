Les Jeux Olympiques, ca coûte combien ?

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris (26 juillet 2024 – 11 août 2024) se tient ce vendredi. Une cérémonie qui, selon l'hebdomadaire français le Canard Enchaîné, devrait coûter 122 millions d'euros.

Une somme énorme, mais presque une petite goutte d'eau dans l'organisation des Jeux car, au total, on parle de dépenses autour de dix milliards d'euros. Une somme approximative, car cela dépend de la façon de calculer. Le budget officiel évoque neuf milliards, mais cela monte jusqu'à plus de onze milliards si on additionne toutes les dépenses, qui comprennent, par exemple, les salaires et primes de forces de l'ordre, ou encore les heures supplémentaires pour les éboueurs de la capitale française.

Sur cette somme, un peu moins de la moitié des coûts sont payés par les finances publiques françaises. Le reste, ce sont les entreprises qui sponsorisent ou les recettes de ventes de tickets.

La somme totale de l'organisation reste en tous cas dans la fourchette basse de ce que peuvent coûter des JO à un pays organisateur. La Chine avait dépensé plus de 30 milliards pour les Jeux de Pékin en 2008. Le Brésil plus de 15 milliards en 2016.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

320.000 spectateurs sont attendus pour la cérémonie d'ouverture en bord de Seine Image : Vincent Koebel/NurPhoto/IMAGO

Il est difficile de calculer les retombées économiques avec précision. Mais une étude commandée par les organisateurs les estimait de l'ordre de sept à onze milliards entre 2017 et 2034 pour la France. Pour le pays, c'est aussi évidemment un moyen de faire du soft power, d'exercer une influence, de peser dans le monde.

Plus d'une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement étrangers seront à Paris pour la cérémonie d'ouveture. L'occasion d'activités diplomatiques évidemment. Ce vendredi le chef d'Etat français doit s'entretenir avec le président israélien Isaag Herzog. Il a prévu de lui répéter sa demande d'un cessez-le-feu à Gaza.

Mais les impacts positifs et importants à court terme pour le court du monde devraient rester limités. La preuve en est : depuis plusieurs mois la présidence française tente d'imposer une "trêve olympique" dans les conflits en Ukraine, à Gaza, au Soudan ou encore en République démocratique du Congo. Ces tentatives sont restées vaines.